Cei doi politisti care l-au ucis pe tunisianul Anis Amri au devenit eroi in Italia

Laudele se tin lant pentru politistii Luca Scata, de 29 de ani, si Christian Movio, de 36 de ani. "Acesti doi baieti sunt persoane extraordinare, foarte tinere, care facandu-si, pur si simplu, datoria, i-au facut comunitatii un serviciu deosebit", a spus ministrul italian de Interne, Marco Minniti. Seful Guvernului, Paolo Gentiloni, a facut referire la numarul mare de mesaje primite de Luca Scata pe pagina de Facebook, dintre care unele cer ca tanarul sa fie decorat.Vineri, in jurul orei locale 03:00 (04:00 ora Romaniei), in cursul unui banal filtru de control al Politiei, Scata a tras de doua ori asupra suspectului Anis Amri, impuscandu-l mortal, dupa ce tunisianul a deschis focul asupra fortelor de ordine. Christian Movio, impuscat in umar, este internat intr-un spital din Milano, dar viata sa nu e in pericol. Movio a si transmis online un mesaj in care isi lauda mai tanarul coleg.