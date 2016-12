Marine Le Pen si Nigel Farage critica vehement existenta spatiului Schengen, care ar fi un risc la adresa securitatii publice

Presupusul autor al atacului cu camion comis luni intr-o piata de Craciun la Berlin a fost "fara urma de indoiala" impuscat de politie langa Milano, in nordul Italiei, a anuntat ministrul italian de Interne."Aceasta escapada in doua sau trei tari cel putin este simptomatica pentru catastrofa totala pe care o reprezinta spatiul Schengen", declara presedinta Frontului National (FN, extrema dreapta) Marine Le Pen, citata intr-un comunicat."Mitul liberei circulatii totale in Europa, de care se agata in continuare adversarii mei in aceste alegeri prezidentiale, trebuie sa fie ingropat definitiv. Pentru securitatea noastra", adauga ea.Candidata in alegerile prezidentiale franceze isi reitereaza angajamentul ca, in cazul in care va fi aleasa, va "reda Frantei deplina stapanire asupra suveranitatii sale, a frontierelor sale nationale si va pune capat, astfel, acordurilor Schengen".Alte voci sonore din partid, ca Florian Philippot si Marion Marechal Le Pen, au distribuit pozitia lui Marine Le Pen pe Twitter, denuntand "terorismul fara frontiere al Schengen"."Daca barbatul ucis la Milano este criminalul de la Berlin, s-a facut dovada faptului ca spatiul Schengen este un risc la adresa securitatii publice", a declarat la randul sau, intr-un mesaj postat pe Twitter, Nigel Farage, fostul lider al Partidului pentru Independenta Regatului Unit (Ukip).Spatiul Schengen, implementat in 1985, regrupeaza 22 dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene (Germania, Belgia, Franta, Luxemburgul, Olanda, Austria, Suedia, Finlanda, Spania, Portugalia, Italia, Grecia, Danemarca, Estonia, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Cehia, Slovenia, Slovacia si Malta) si patru state asociate (Islanda, Norvegia, Elvetia si Liechtenstein).Acordul suprima controalele la frontierele interne si permite libera circulatie a persoanelor intre statele semnatare si asociate.Mai multe state europene au restabilit controale la frontiere anul trecut, pentru a face fata afluxului de migranti provenind din Africa de Nord si Orientul Mijlociu.