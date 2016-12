Donald Trump publica o scrisoare de la Vladimir Putin, in care liderul de la Kremlin afirma ca isi doreste relatii mai bune cu SUA

Donald Trump a calificat scrisoarea drept "foarte amabila", intr-un comunicat publicat de echipa sa. Presedintele rus cere, potrivit unei traduceri neoficiale, "adoptarea unor masuri adevarate pentru restaurarea cadrului cooperarii bilaterale in diferite domenii si sa aducem colaborarea noastra pe scena internationala la un nou nivel calitativ.Este vorba despre o scurta scrisoare cu urari de Craciun si pentru noul an."Provocarile globale si regionale cu care tarile noastre s-au confruntat in ultimii ani arata ca relatiile dintre SUA si Rusia raman un factor important pentru asigurarea stabilitatii si securitatii in lumea de azi", scrie de asemenea Vladimir Putin.Rusia si Statele Unite traverseaza o criza profunda in relatiile bilaterale, care nu au fost niciodata atat de degradate de la sfarsitul Razboiului Rece.Anexarea Crimeii de catre Rusia si interventia directa a armatei rusesti in Siria in sprijinul regimului Bashar al-Assad au provocat tensiuni foarte puternice intre cele doua mari puteri.Scrisoarea lui Vladimir Putin confirma ca preluarea puterii de catre Donald Trump, in 20 ianuarie, ar putea deschide un capitol in relatiile dintre Washington si Moscova.Viitorul presedinte american a semnalat in multiple randuri dorinta spre incalzirea relatiilor cu Vladimir Putin, caruia i-a laudat calitatile de lider.