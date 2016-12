Barack Obama desfiinteaza registrul american cu imigranti din tari musulmane

Actuala administratie nu a mai aplicat acest program din 2011.Presedintele ales Donald Trump a anuntat insa ca ar putea sa relanseze programul, cu scopul de a-si pune in aplicare promisiunea din campanie de a le cere imigrantilor musulmani sa se inregistreze pe langa autoritatile guvernamentale.Sistemul National de Securitate pentru Inregistrarea Intrarilor si Iesirilor (National Security Entry-Exit Registration System) a fost introdus dupa atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001.Sistemul prevede ca barbatii straini in varsta de peste 16 ani din peste 20 de tari majoritar musulmane - inclusiv Siria, Irak si Afganistan - sa se inregistreze la autoritatile americane in domeniul imigratiei la sosirea in Statele Unite si la anumite intervale dupa aceea.Legea prevede, de asemenea, ca acesti barbati sa fie amprentati si fotografiati.Ea ii obliga pe musulmanii aflati deja in tara sa se inregistreze pe langa autoritati si sa informeze Guvernul cand se muta.Trump si-a reiterat pe 21 decembrie angajamentul de a-i pune sa se inregistreze si poate chiar de a interzice temporar imigranti musulmani.Insa, in urma hotararii administratiei Obama, el va fi nevoit sa porneasca de la zero acest program dupa ce va fi investit luna viitoare.