Papa Francisc a numit pentru prima data in istorie o femeie la conducerea Muzeelor Vaticane

Cele mai cunoscute muzee din lume sunt conduse de barbati - Muzeul Britanic si Galeria Nationala din Londra, Muzeul Prado din Madrid, Luvru din Paris si Metropolitan Museum of Art din New York.Barbara Jatta a fost curator in cadrul Muzeelor Vaticane si, ulterior, a ocupat functia de director-adjunct.Galeria moderna a Muzeelor Vaticane include o pictura in care este reprezentat un papa aflat in suferinta, semnata de Francis Bacon, precum si tabloul "Pieta", pictat de Van Gogh dupa Eugene Delacroix, dar si picturi semnate de Salvador Dali si Pablo Picasso.Colectiile complexului Muzeele Vaticane mai include picturi precum "St Jerome", de Leonardo da Vinci, lucrarea "Deposizione" ("The Entombment of Christ"), de Caravaggio, precum si numeroase colectii arheologice.In centrul complexului se afla curtea Belvedere, una dintre cele mai vechi galerii de arta existente in lume, care include capodopere ale sculpturii clasice, precum "Apollo Belvedere" si "Laocoon".In ultimii ani, complexul s-a confruntat cu problema aglomeratiei in spatii ocupate de vizitatori, care au fost create initial pentru cardinali si papi. A fost necesara adoptarea unor masuri pentru protejarea frescelor sixtine, puse in pericol de numarul mare de oameni care trec pe langa ele.