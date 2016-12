Donald Trump: SUA trebuie sa-si intareasca si extinda capacitatile nucleare / Vladimir Putin: Nimic nou in asta

The United States must greatly strengthen and expand its nuclear capability until such time as the world comes to its senses regarding nukes — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 22, 2016

"Sunt tari pe planeta in acest moment care vorbesc despre majorarea capacitatilor lor nucleare. Iar Statele Unite nu vor observa asta de departe si sa permita ca acest lucru sa se intample fara sa actioneze in consecinta", a declarat el, la CNN.Intrebat daca vorbeste specific de Moscova, Sean Spicer a raspuns: "Vorbesc de Rusia. Nu e vorba doar de o tara, ci de orice tara."In cursul diminetii, o ziarista a televiziunii americane MSNBC, Mika Brzezinski, a anuntat ca presedintele ales i-a spus telefonic:ZIarista a explicat ca tocmai discutase cu presedintele ales in timp ce Sean Spicer era pe platou. Acesta venise pentru un interviu si i l-a dat la telefon pe Trump, caruia ziarista i-a cerut sa lamureasca un tweet in care afima, joi, ca SUA trebuie sa-si intareasca si extinda capacitatile nucleare atat timp cat "lumea nu si-a gasit ratiunea" in acest domeniu.Conversatia celor doi nu a fost inregistrata.Intrebat la CNN, Sean Spicer a declarat ca e vorba de o "convesatie privata".Donald Trump "va face ce va trebui pentru a proteja tara daca o alta tara sau tari vor sa ne ameninte securitate, va face ce trebuie", a subliniat el."Asta inseamna ca va folosi arma nucleara?, l-a intrebat ziarista. "Nu, (asta inseamna ca ) nu va exclude nicio eventualitate".Donald Trump nu a precizat daca tweetul sau de joi raspunde unei situatii particulare, dar s-a exprimat la cateva ore dupa ce presedintele rus Vladimir Putin s-a pronuntat pentru intarirea fortei nucleare a Rusiei.Vladimir Putina a comentat vineri ca nu este "nimic nou" in declaratiile lui Donald Trump."Nu e nimic nou aici. A evocat deja in campania sa electorala necesitatea intaririi capacitatii nucleare a SUA, de intarire a fortelor armate. Nu e nimic neobisnuit aici", a declarat Putin, in conferinta sa anuala de presa.Putin a revenit insa asupra declaratiilor de joi, cand afirmase ca Rusia este in prezent "mai puternic decat orice potential agresor"."Responsabili ai administratiei americane actuale s-au pornit deodata sa spuna ca sunt cei mai puternici, cei mai puternici din lume. Da,Nu contestam asta", a afirmat presedintele rus."Am spus ca Rusia este mai puternica astazi decat orice agresor. Cine este agresorul? Cel care poate potential sa atace Rusia", a adaugat el.