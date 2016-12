Merkel: Germania vrea expulzarea mai rapida a solicitantilor de azil tunisieni care au fost respinsi

Intr-o declaratie facuta dupa ce politia italiana l-a impuscat mortal pe tunisianul suspectat de comiterea atentatului de la targul de Craciun din Berlin, un solicitant de azil a carui cerere a fost respinsa de catre autoritatile germane, Merkel a mai spus ca incidentul a ridicat numeroase intrebari, iar guvernul sau va lua masuri pentru a spori securitatea."Am inregistrat progrese anul acesta cu privire la importanta problema a deportarii cetatenilor tunisieni care nu au niciun drept sa ramana in Germania", a afirmat Merkel. Dar, a adaugat cancelarul german, "i-am spus presedintelui tunisian ca trebuie sa acceleram considerabil procesul de expulzare si sa crestem numarul celor trimisi inapoi".Autoritatile germane au recunoscut ca solicitarea de azil a tunisianului Anis Amri a fost respinsa in urma cu mai multe luni, insa acesta continua sa traiasca fara nicio problema in Germania, aminteste News.ro. De asemenea, acesta era pe lista serviciilor secrete germane pentru jihadisti periculosi.Se pare ca autoritatile germane nu aveau nicio idee ca suspectul a reusit sa ajunga in Italia, dupa ce a traversat Olanda si Franta.Presa internationala relata vineri dimineata ca atacatorul ar putea sa fie in orasul danez Aalborg, in vreme ce autoritatile germane sustineau ca acesta putea sa se ascunda in continuare in Berlin.Jihadistul Anis Amri avea varsta de 24 de ani si era originar din Tunisia. Parintii acestuia au sustinut ca tanarul s-a radicalizat in cei patru ani pe care i-a petrecut inchis intr-un penitenciar italian, dupa ce a incendiat un centru de primire a refugiatilor din Peninsula.Acesta a reusit sa ajunga pana in metropola italiana din cauza confuziei autoritatilor germane, care au arestat initial un tanar pakistanez, care nu avea nicio legatura cu atacul de la targul Breitscheidplatz.