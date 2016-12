5.000 de migranti s-au inecat anul acesta in Mediterana, un numar record

In 2016 in Mediterana s-au inecat cu 1.200 de migranti mai mult decat in 2015

Doua barci supraaglomerate s-au rasturnat in stramtoarea Sicilia dupa ce plecasera din Libia spre Italia, au anuntat Organizatia Internationala pentru MIgratie si Agentia ONU pentru refugiati.“Acel doua incidente separate par sa prezinte numerele care vor duce totalul acestui an la peste 5.000 (de morti), un nou maxim anunta in aceasta criza”, a spus la Geneva purtatorul de cuvant al OIM, Joel Millman.Garda de coasta italiana a salvat cativa supravietuitori si a recuperat pana acum opt cadavre.Potrivit cifrelor OIM, aproape 3.800 de migranti au pierit pe mare in tot anul 2015.Purtatorul de cuvant al agentiei de refugiati a ONU, William Spindler, a spus ca “alarmanta crestere” a numarului de morti din acest an pare sa aiba legatura cu vremea rea, cu calitatea tot mai proasta a ambarcatiunilor folosite de traficantii de persoane si de tacticile lor de a evita sa fie detectati.Printre ele se numara si cea de a trimite un numar de barci simultan, ceea ce face dificila misiunea salvatorilor.