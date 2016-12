Vladimir Putin: Nimeni, cu exceptia noastra, nu a crezut ca Donald Trump poate sa castige prezidentialele in SUA

Fostul presedinte republican Ronald Reagan "ar fi fost multumit sa vada ca reprezentantii partidului sau castiga victorii peste tot", spus Putin."Si ar fi fost multumit sa vada ca presedintele ales a luat atat de bine pulsul societatii americane incat si-a continuat strategia pana la final chiar daca nimeni, cu exceptia noastra, nu credea ca poate sa castige", a artat presedintele rus.In opinia sa, piratarea conturilor de e-mail ale unor lideri democrati in timpul alegerilor prezidentiale a aratat "adevarul", respectiv "o manipulare de opinie" din partea partizanilor lui Hillary Clinton.In conditiile in care agentiile americane de informatii acuza Rusia pentru dezvaluirea acestor documente, care arata ca partidul a favorizat-o pe Clinton in detrimentul lui Bernie Sanders, la alegerile primare, Putin a apreciat ca este "usor sa desemnezi o tara ca fiind la originea atacurilor"."Cine stie cine sunt acesti hackeri? Poate ca sunt intr-o alta tara si nu in Rusia? Poata ca au facut asta de pe canapeaua lor?", s-a intrebat el."Ce este mai important este fondul acestor informatii. Si cea mai buna dovada ca hackerii au aratat informatii veridice este ca dupa ce hackerii au aratat o manipulare a opiniei publice din partea unui candidat impotriva celuilalt sefa unui comitet al partidului Democrat a demisionat", a spus Putin."Asta inseamna ca a recunoscut ca hackerii au aratat adevarul, Si in loc sa se scuze in fata alegatorilor au inceput sa tipe la autorii atacului, dar asta e important", a mai spus acesta.Vladimir Putin a acuzat administratia Obama si democratii ca "incearca sa isi puna esecul pe seama unor factori externi"."Partidul democrat nu doar ca a pierdut alegerile prezidentiale, dar si senatul, unde republicanii au majoritatea, si Congresul, unde republicanii au majoritatea. Asta din cauza ca am facut noi, ca am facut eu ceva?", s-a intrebat Vladimir Putin."Pierd pe toate fronturile dar isi pun esecul pe seama unor factori externi. Dupa parerea mea, acest lucru le afecteaza demnitatea. Trebuie sa stii sa pierzi cu demnitate", a adaugat Putin.