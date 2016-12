Tunisianul suspectat pentru atacul terorist din Berlin a fost impuscat mortal la Milano

Un scurt clip video postat de publicatia italiana Panorama sugereaza ca schimbul de focuri a avut loc inainte de ivirea zorilor.Publicatia citata noteaza ca Amri a fost oprit pentru un control pe la ora 3.00, moment in care a scos pistolul si a tras in agenti.Tunisianul a fost impuscat mortal de un agent in perioada de proba si avand doar noua luni vechime in politie. Agentul a fost ranit la umar. Identitatea lui Amri a fost confirmata de amprente.Suspectul atentatului din Berlin a fost identificat in persoana tunisianului Anis Amri, in varsta de 24 de ani, a anuntat miercuri parchetul german. Anis Amri are 1,78 m si circa 75 de kilograme."Poate fi periculos si inarmat", se arata in comunicatul parchetului, care oferea o recompensa de 100.000 de euro.Suspiciunile despre Amri au crescut in forta joi dupa ce s-a confirmat ca, in cabina camionului cu care a fost comis atentatul, au fost descoperite amprentele sale.Ministrul german de Interne, Thomas de Maiziere, a spus joi ca Amri este "cu inalta probabilitate" autorul atentatului, in timp ce Biroul Federal de Anchete Penale (BKA) a emis un mandat de arestare pentru fugar.