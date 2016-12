Rusia spune ca negocieri de pace in Siria, sprijinite de Moscova, Ankara si Teheran, vor avea loc in ianuarie in Kazahstan

Gatilov a spus ca discutiile ce vor avea loc in Kazahstan se vor axa pe ce este nevoie pentru a fi realizat un armistitiu in toata Siria.Ministrii armatei si de externe din Rusia Iran si Turcia au discutat marti la Moscova despre situatia din Siria, dupa care au spus ca sunt gata sa ajute la realizarea unui acord de pace.Statele Unite au incercat sa minimizeze absenta de la discutii, spunand ca nu este o desconsiderare a lor si ca nu reflecta un declin al influentei SUA in Orientul Mijlociu.Mediatorul ONU pentru Siria, Staffan de Mistura, a declarat ca intentioneaza sa convoace discutii de pace in Geneva pe 8 februarie.Negocierile sprijinite de ONU s-au tinut pana acum sporadic. Rusia a spus ca discutiile din Kazahstan mai degraba vor completa, nu concura, cu cele ale ONU.