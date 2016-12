Igor Dodon depune vineri juramantul de investitura in functia de presedinte al R. Moldova / Liberalii au incercat joi sa demareze demiterea lui Dodon

Conform programului anuntat oficial, ceremonia se va desfasura la Palatul Republicii din Chisinau, la ora 13.00. Cu un sfert de ora inainte de aceasta, Igor Dodon intentioneaza sa rosteasca un discurs, pentru sustinatorii sai, pe care Partidul Socialistilor a anuntat ca ii va aduna in fata Palatului Republicii.La 14.00, noul presedinte al Republicii Moldova are programata o depunere de flori la monumentul domnitorului Stefan cel Mare din Chisinau.Pe de alta parte, organizatia unionista "Tinerii Moldovei", a creat pe Facebook un eveniment "Dodon nu e presedintele meu" si intentioneaza sa desfasoare o actiune de protest in apropiere de monumentul lui Stefan cel Mare.care sa analizeze declaratiile presedintelui ales Igor Dodon pentru a vedea daca nu exista motive pentru a initia procedura de retragere a acestuia din functie.Propunerea nu a fost pusa la vot si a provocat dezbateri in plenul Parlamentului.Initiativa a venit din partea liderului Partidului Liberal Mihai Ghimpu care a facut referire la mai multe declaratii ale lui Igor Dodon precum ca Republica Moldova este vinovata de conflictul armat de pe Nistru, sau felicitarea adresata noului lider nerecunoscut de la Tiraspol Vadim Krasnoselski.In opinia lui Mihai Ghimpu, Igor Dodon a incalcat Constitutia.