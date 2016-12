Cinci barbati, arestati in Australia pentru ca planuiau un multiplu atac terorist, posibil chiar in ziua de Craciun

Seful politiei din Victoria, Graham Ashton, a spus jurnalistilor vineri dimineata ca au fost puse in aplicare cinci mandate de perchezitie joi noapte. Au fost retinute sapte persoane, cinci dintre ele ramanand in custodia politiei, a spus el.“Atacul despre care spunem ca era planuit urma sa implice o explozie, folosirea de explozibili si am adunat dovezi in acest sens. De asemenea exista dovezi privind posibilitatea intentiei de a folosi alte arme. Acestea includ cutite si/sau o arma de foc”, a declarat Ashton.Patru dintre cei cinci arestati sunt persoane nascute in Australia, iar altul in Egipt.Politia considera ca barbatii sunt auto-radicalizati, “inspirati de Isis si de propaganda Isis”.Comisarul politiei federale australiene, Andrew Colvin, a spus ca, in comparatie cu alte amenintari de atac din ultimii ani, acest complot “ma ingrijoreaza mai mult decat orice altceva cu care m-am confruntat”.