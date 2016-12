Presedintele filipinez Duterte, anchetat dupa ce a spus ca a omorat cand era primar trei persoane

Presedintele filipinez a lansat un razboi sangeros impotriva drogurilor, soldat cu mii de morti. Saptamana trecuta, el a declarat ca a ajutat politia sa impuste trei presupusi criminali, in timpul primului sau mandat de primar al orasului Davao, in 1988.Inaltul Comisar ONU pentru Drepturile Omului Zeid Ra'ad al Hussein a apreciat marti ca este vorba "in mod clar de crime" si a cerut justitie filipineze sa deschida o ancheta.Presedintele filipinez, celebru prin limbajul sau colorat, a raspuns printr-un torent de vulgaritati interventiei reprezentantului ONU, apreciind ca acesta este fie "un farsor, fie usor deranjat".El a spus ca nu are de primit lectii din partea reprezentantilor ONU, platiti din contributiile tarilor membre. "Voua, nesimtitilor, noi va platim salarille", a spus el. "Idiotule, nu-mi spune mie ce sa fac. Eu sunt angajatorul vostru", a continuat Duterte."Nu-mie vorbi mie asa, fiu de tarfa", spus seful statului filipinez.Presedintele Comisiei pentru Drepturile Omului Jose Gascon a declarat, citat int-un comunicat, ca a infiintat o echipa care sa ancheteze cu privire la marturisirile presedintelui.