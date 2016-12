Gruparea Stat Islamic a difuzat o inregistrare video cu doi soldati turci arsi de vii

Gruparea Stat Islamic din Siria a difuzat joi, pe site-urile jihadiste, o inregistrare video care prezinta cum sunt arsi de vii doi soldati turci si a revendicat actiunea, transmite AFP, citata de Agerpres Imaginile violente ii arata pe cei doi barbati in uniforma inchisi intr-o cusca, de unde sunt scosi inainte de a fi legati si arsi de vii. Pe 29 noiembrie, armata turca, citata de Reuters, anuntase ca a pierdut contactul cu doi militari aflati in misiune impotriva gruparii jihadiste Statul Islamic in nordul Siriei.Agentia de stiri a organizatiei jihadiste, Amaq, a indicat in aceeasi zi ca gruparea SI a capturat doi soldati turci intr-un sat aflat la vest de al-Bab, in zona rurala din apropiere de orasul Alep.