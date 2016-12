Suspectul tunisian, pe imaginile surprinse la o moschee din Berlin, la cateva ore dupa atacul de la targul de Craciun

Tunisianul Anis Amri, suspectat de comiterea atentatului de la Berlin de luni seara, a fost inregistrat la cateva ore dupa atac de o camera video de supraveghere instalata in fata unei moschei din capitala germana, transmite agentia EFE, citata de Agerpres.Potrivit sursei mentionate, televiziunea publica RBB a difuzat joi imaginile in care se vede tanarul, presupusul jihadist de 25 de ani, in poarta acestui centru aflat in atentia politiei ca loc de intalnire a minoritatii radical salafiste si suspectat de practicare a prozelitismului jihadist.Imaginile corespund diminetii de luni spre marti, la circa opt ore dupa atacul din Berlin, in care au murit 12 persoane si alte cincizeci au fost ranite. Canalul citat dispune de asemenea de alte imagini, din 14 si 15 decembrie, in care Amri poate fi vazut in poarta acestui centru din cartierul berlinez Moabit. Potrivit televiziunii, locul a facut joi obiectul unei perchezitii a unui comando al politiei, informatie neconfirmata de surse oficiale.Suspiciunile despre Amri au crescut in forta joi dupa ce s-a confirmat ca, in cabina camionului cu care a fost comis atentatul, au fost descoperite amprentele sale. Ministrul german de Interne, Thomas de Maiziere, a spus joi ca Amri este "cu inalta probabilitate" autorul atentatului, in timp ce Biroul Federal de Anchete Penale (BKA) a emis un mandat de arestare pentru fugar.Potrivit unui purtator de cuvant al BKA, joi au fost cercetate locurile in care a trait suspectul, in Berlin (nordest) si in Renania de Nord-Westfalia (vest) si, de asemenea, dupa primirea unei informatii, un autobuz de linie in localitatea Heilbronn, in sudvestul tarii.