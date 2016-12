Rusia ofera Serbiei avioane militare, tancuri si sisteme de recunoastere

Rusia va oferi Serbiei gratuit avioane de vanatoare, tancuri si sisteme militare de recunoastere, ca gest de sustinere pentru acest stat aliat, anunta premierul sarb, Aleksandar Vucici, citat de agentiile Tanjug si Tass.Rusia va oferi Serbiei sase avioane de vanatoare MiG-29, 30 de tancuri T-72 si 30 de vehicule de patrulare si recunoastere, a declarat Aleksandar Vucici la revenirea dintr-o vizita efectuata la Moscova. Serbia va cheltui intre 180 si 230 de milioane de euro pentru modernizarea avioanelor, potrivit Mediafax "Daca am fi vrut sa achizitionam aceste avioane cu sistemele de rachete pe care le vrem, ar fi costat 600 de milioane de euro", a explicat Aleksandar Vucici."Am primit cadou si 30 de tancuri T-72 C, 30 de vehicule de lupta, patrulare si recunoastere BRDM-2, precum si arme de calibrul 14,5 mm", a adaugat Vucici. Inaintea vizitei la Moscova, Vucici anunta ca Serbia vrea avioane de vanatoare ruse MIG-29 si negociaza cumpararea din Rusia a unor sisteme de rachete Buk pentru protejarea suveranitatii statului, in contextul disputelor cu NATO.Serbia este un aliat traditional al Rusiei, iar Moscova vrea extinderea influentei in regiunea Balcanilor pentru a contracara extinderea Aliantei Nord-Atlantice. Serbia a semnalat ca vrea integrarea in Uniunea Europeana, dar nu s-a declarat dispusa aderarii la NATO.