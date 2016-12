SUA: Donald Trump a numit-o consilier prezidential pe sefa campaniei sale, Kellyanne Conway

Presedintele ales al SUA, Donald Trump, a numit-o joi consilier prezidential pe sefa campaniei sale, Kellyanne Conway, transmite EFE, citata de Agerpres. "A fost o consiliera de incredere si un strateg care a jucat un rol crucial in victoria mea. Este o aparatoare neobosita si tenace a agendei mele si stie de o maniera incredibila cum sa comunice cu eficacitate mesajul nostru", a precizat Trump, intr-un comunicat de anunt.Conway, 49 de ani, va fi una dintre femeile cele mai puternice de la Casa Alba, dupa ce a facut istorie ca prima sefa de campanie castigatoare a unor alegeri in SUA, noteaza EFE. Ca si consilier prezidential, Conway "va continua rolul sau de consiliera apropiata" a lui Trump si va lucra impreuna cu restul echipei de incredere a magnatului "pentru a comunica si pune in aplicare prioritatile si actiunile legislative ale Guvernului", a explicat joi echipa de tranzitie.Ea a spus in mai multe ocazii ca ar prefera un rol de consilier extern Casei Albe, dar, intr-un final, Donald Trump a convins-o sa accepte un birou in Aripa Vest."Este foarte dificil sa-i spui nu, (Trump) este foarte convingator", a comentat Conway, la MSNBC. Unul dintre motivele pentru care ezita sa se alature administratiei Trump tinea de aspecte personale, trebuind sa se mute din New Jersey la Washington cu cei patru copii si sotul sau, pentru a exercita o functie de maxima exigenta si enorma presiune.