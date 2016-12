In Franta a fost inaugurat primul drum cu panou solar din lume/ Inca 100 de astfel de proiecte au fost gandite pentru Franta si alte tari

Un traseu de un kilometru (0,6 mile), acoperit cu panouri generatoare de energie electrica a fost inaugurat, joi, de ministrul ecologiei, Segolene Royal. Costurile pentru aceasta realizare s-au situat in jurul sumei de cinci milioane de euro.Acest traseu va fi utilizat de aproximativ 2.000 de automobilisti pe zi, in timpul unei perioade de testare de doi ani, pentru a stabili daca poate fi generata suficienta energie pentru iluminatul stradal al regiunii cu 3.400 de locuitori.Normandie este cunoscuta pentru lipsa soarelui: Caen, capitala politica a regiunii, se bucura de doar 44 de zile cu soare puternic intr-un an, comparativ cu 170 de zile in Marsilia.Royal a declarat ca ar dori sa vada panouri solare instalate pe fiecare drum francez (Franta are un total de un milion de kilometri de drumuri), dar panourile asezate pe suprafete plane s-au dovedit a fi mai putin eficiente decat cele instalate in zonele inclinate, cum ar fi acoperisurile.Criticii spun, insa, ca nu este o utilizare rentabila a banilor publici."Este, fara indoiala, un progres tehnic, dar, in scopul de a dezvolta surse regenerabile de energie, exista alte prioritati decat un gadget de care suntem mai siguri ca este foarte scump, decat de faptul ca functioneaza", a declarat, pentru Le Monde, Marc Jedliczka, vice-presedinte al Retelei pentru Tranzitie Energetica (CLER).Constructorul a fost Colas, parte a grupului gigant in domeniul telecomunicatiilor, Bouygues. Cei de la Colas au declarat ca panourile au fost acoperite cu o rasina care contine foi fine de siliciu, ceea ce le face suficient de rezistente la trafic. De asemenea, compania spune ca spera sa reduca costurile de producere a panourilor solare si are aproximativ inca 100 de astfel de proiecte, jumatate pentru Franta si jumatate pentru strainatate.