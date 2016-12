Zbor catre Boston aproape anulat din cauza Samsung Galaxy Note 7

Telefoanele Samsung Galaxy Note 7 au fost interzise in avion de catre Departamentul Transporturilor din SUA, dupa ce mai multe dispozitive de acest tip au luat foc.Lucas Wijciechowski calatorea de la San Francisco la Boston, in zborul cu numarul 358. Acesta a declarat pentru BBC ca a fotografiat hotspot-ul pe care l-a observat atunci cand si-a deschis laptop-ul. Imediat dupa, toti posesorii de Note 7 au fost rugati sa apese butonul de apelare.Ulterior, pilotul a avertizat pasagerii din avion ca ar trebui sa faca o aterizare de urgenta."Aceasta nu este o gluma. Vom aprinde luminile si vom cauta in gentile tuturor pana gasim dispozitivul", este mesajul postat pe Twitter, in timp real, de Wijciechowski."Va vorbeste capitanul. Se pare ca avionul va trebui sa faca o aterizare de urgenta", a mai scris acesta.In cele din urma, proprietarul dispozitivului a iesit in fata si a marturisit ca, de fapt, nu a existat niciun Samsung Galaxy Note 7 la bord, fiind vorba doar despre o redenumire, din SSID in "Samsung Galaxy Note 7_1097".