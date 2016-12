Armata siriana anunta ca a recucerit in totalitate orasul Alep

"Gratie sangelui martirilor nostri si sacrificiilor valoroaselor noastre forte armate, precum si a fortelor suplimentare si a aliatilor (...) comandamentul general al fortelor armate anunta intoarcerea securitatii in Alep dupa eliberarea sa de sub terorism si de sub teroristi, precum si eliberarea celor care au ramas", a anuntat armata intr-un comunicat de presa."Aceasta victorie reprezinta un punct de cotitura strategica (...) in razboiul impotriva terorismului (...), scoate in evidenta capacitatea armatei siriene si a aliatilor sai de a castiga lupta impotriva grupurilor teroriste si de pune baza unei noi etape inlupta contra terorismului din toate teritoriile Republicii Arabe Siriene", se mai arata in documentAnuntul vine dupa iesirea ultimului convoi de rebeli si civili din estul Alepului, fost bastion rebel al orasului cazut dupa o luna de campanie violenta de bombardament aeriene si la sol.Odata cu pierderea cetatii-bastion, devenita un camp de ruine din cauza bombardamentelor grele, rebeliunea sufera cel mai grav regres al sau de la inceputul razboiului.