Mama suspectului in atacul de la Berlin spune ca fiul ei nu a dat semne de radicalizare

Nour El Houda Hassani a declarat joi, LA Oueslatia, in centrul Tunisiei, ca saracia l-a impins pe fiul ei Anis Amri sa fure si sa plece ilegal in Europa.Ea spune ca Amri a facut inchisoare in Italia si Elvetia inainte sa se duca in Germania, unde este principalul suspect in carnagiul de luni, soldat cu 12 morti si 48 de raniti."Vreau sa fie scos la iveala adevarul despre fiul meu", a declarat mama lui Amri joi pentru The Associated Press."Daca el este autorul atacului, lasati-l sa-si asume responsabilitatea, iar eu voi renunta la el in fata lui Allah. Daca nu a facut nimic, vreau ca drepturile fiului meu sa fie restabilite", a continuat ea.Mama lui Amri a declarat ca politia tunisiana i-a luat telefonul miercuri si-i studiaza comunicatiile cu fiul ei."Cand am vorbit era normal. Nu exista vreun semn de radicalizare", a subliniat ea.