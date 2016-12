Ivanka Trump, agresata verbal de un pasager la bordul unui avion de linie JetBlue

Ivanka Trump se afla joi dimineata, impreuna cu familia, la bordul unui avion de linie JetBlue care urma sa decoleze de pe Aeroportul JFK din New York, cand un barbat a inceput sa strige: "Tatal tau o sa distruga tara!".Barbatul a continuat spunand: "De ce e ea in cursa noastra. ar trebui sa zboare in privat".In tot acest timp, barbatul isi tine in brate copilul.Un alt pasager spune ca Ivanka l-a ignorat pe barbat si a incercat sa isi distraga copiii cu creioane colorate.Personalul JetBlue l-a dat jos din avion pe barbat, moment in care acesta a inceput sa strige: "Ma dati jos pentru ca mi-am exprimat opiniile".JetBlue a facut publica o declaratie de presa in care arata ca decizia de a-l indeparta pe barbat de la bordul avionului nu a fost una luata cu usurinta. "Daca echipajul hotaraste ca un client provoaca un conflict la bordul aeronavei, atunci i se va cere sa coboare, mai ales daca echipajul simte ca situatia risca sa escaladeze in timpul zborului. Echipa noastra a lucrat pentru a-l reacomoda pe pasager in urmatoarea cursa disponibila".Sotia pasagerului dat jos din avion a postat pe Twitter cu o ora inaintea decolarii avionului urmatorul mesaj: "Ivanka si Jared sunt pe JFK T5, si zboara cu o cursa comerciala. Sotul meu ii urmareste sa ii hartuiasca".