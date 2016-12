Rusia: 4 ani jumatate de inchisoare pentru o studenta care a vrut sa mearga in Siria pentru a se alatura iubitului ei, membru ISIS

Varvara Karaoulova, studenta la filosofie la Universitatea de Stat din Moscova, a fost orpita in Tucia in iunie 2015, in timp ce incerca sa treaca frontiera siriana pentru a se alatura, potrivit propriilor declaratii, iubitului ei in Siria unde lupta alaturi de Statul Islamic.Acuzata ca a vrut sa se alature "unei organizatii considerate teroriste", studenta a respins acuzatiile, afirmand ca dorea doar sa il regaseasca pe omul de care s-a indragostit pe internet.Instanta a considerat ca Varvara Karaoulova,care a ramas calma in timpul citirii sentintei, avea intentii criminale in privinta calatoriei in Siria si "opinii llegate de islamul radical".Avocatul sau Serghei Badamchine a denuntat un verdict "foarte dur si nejustificat", adaugand ca clienta sa a facut deja apel la decizie.Procurorul Mikhail Reznitchenko, care a solicitat o pedeapsa de 5 ani, s-a declarat multumit de decizia instantei.