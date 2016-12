Amprentele tunisianului Anis Amri au fost gasite in camionul care a intrat in multime la Targul de Craciun din Berlin

Anis Amri se afla pe lista islamistilor potential periculosi inaintea atentatului de luni, dar nu a fost niciodata retinut de autoritati.Politia germana anuntase anterior ca portofelul si actele de identitate ale lui Anis Amri au fost gasite in camionul cu care a fost comis atacul de luni seara.Anis Amri era cunoscut de auoritatile germane, fiind supravegheat de Centrul de lupta impotriva Terorismului si de Parchet. In anul 2016, el a fost pus sub supraveghere la Berlin, fiind suspectat ca planuia un jaf cu scopul de a face rost de bani pentru a achizitiona arme automate pe care sa le foloseasca intr-un atac. Ancheta a fost insa abandonata in luna septembrie, din lipsa de probe.De asemenea, cererea sa de azil a fost respinsa, insa expulzarea sa a fost blocata de tara lui de origine.In ciuda acestor suspiciuni, Anis Amri a fost lasat in libertate, lucru care a starnit furia in randul cetatenilor germani, dupa atacul de luni seara.Presa se intreba cum de cand politia si procurorii au ignorat atat de multe semnale de avertizare.