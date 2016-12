Donald Trump isi alege oamenii: Economistul Peter Navarro, autorul cartii "China ucide", numit consilier pe probleme comerciale. Kellyanne Conway, managerul sau de campanie, consilier prezidential

Kellyanne Conway Foto: Wikimedia Commons - Gage Skidmore

Navarro vine din mediul academi. A fost, intr-o singura ocazie, consilier pe probleme de investitii. Este autorul unei serii de carti populare si a facut un film in care descrie amenintarea chineza la economia SUA, precum si dorinta Beijingului de a deveni puterea economica si militara dominanta in Asia.Echipa lui Trump l-a laudat pe Navarro intr-o declaratie de presa prezentandu-l drept un economist "vizionar", care va "dezvolta politici comerciale care vor diminua deficitul nostru comercial, vor extinde cresterea comerciala, si vor opri exodul locurilor de munca de pe tarmurile noastre."Republicanul Donald Trump a facut din comert o tema centrala a campaniei sale prezidentiale si s-a plasat impotriva a ceea ce a descris drept acorduri proaste pe care Statele Unite ale Americii le-a facut cu alte tari. Trump a amenintat ca va lovi Mexicul si China, prin cresterea taxelor, dupa ce va prelua presedintia pe 20 ianuarie.Navarro, in varsta de 67 de ani, este profesor la Universitatea din California, Irvine, si l-a sconsiliat pe Trump in timpul campaniei prezidentiale. Printre cartile sale se numara "China ucide: Cum si-a pierdut America baza de fabricatie", care a fost transpusa intr-un film documentar.Navarro sustine ca America pierde razboiul economic cu China, si subliniaza preocuparile legate de protectia mediului in legatura cu importurile din China si furtul de proprietate intelectuala americana.China este atenta la echipa de tranzitie a lui Trump si posibila orientare a viitoarei politici prezidentiale, a declarat o purtatoare de cuvant a Ministerului de Externe chinez, intrebata despre numirea lui Navarro.Desi Trump a laudat, in declaratia de presa, "claritatea" argumentelor lui Navarro si "meticulozitatea cercetatorilor sale", putini alti economisti au sustinut ideile lui Navarro.Marcus Noland, economist la Institutul Peterson pentru Economie Internationala, a comparat un document fiscal si comercial scris de Navarro si Wilbur Ross, care a fost numit de Trump secretar pentru comert, cu "tipul de gandire magica ce ar fi mai bine sa fie rezervata realitatilor fictive" pentru ceea ce a descris drept analiza economica defectuoasa.Echipa de campanie a mai anuntat ca Trump a numit-o pe Kellyanne Conway, fostul sau manager de campanie, in postul de consilier prezidential.Conway, in varsta de 49 de ani, la ora actuala consilier senior in cadrul echipei de tranzitie, este creditata cu faptul ca ar fi reusit sa il determine pe Trump sa aiba o abordare mai disciplinata in campanie.Conway va juca un rol cheie in Casa Alba, dupa ce Trump va prelua mandatul, ajutandu-l sa isi managerieze prioritatile legislative, precum si campania de comunicare, se arata in declaratie.Trump a declarat ca Kellyanne Conway "a jucat un rol crucial in victoria mea. Este un avocat neobosit si tenace al agendei mele si are o viziune minunata asupra felului in care comunice efectiv mesajul nostru."