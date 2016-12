Ministrul rus al Apararii compara armata britanica cu cea a lui Hitler

"Fortele armate britanice au inceput sa foloseasca tancuri ruse si uniforme militare ruse pentru a simula prezenta inamica", a declarat Soigu, citand agentia publica Ria Novosti, in tipul unei reuniuni a unor inalti oficiali militari, in prezenta presedintelui Vladimir Putin."Aceasta metoda de pregatire a fortelor armate a fost utilizata ultima oara de Germania fascista", in timpul celui de al Doilea Razboi Mondial, a adaugat Soigu.De asemenea, ministrul a denuntat "intensitatea" exercitiilor militare ale NATO, care s-au dublat, spune el, in ultima perioada: "Cea mai mare parte (din aceste exercitii - n.red.) are un caracter antirus".Potrivit ministrului, activitatile de informatii navale si aeriene ale fortelor NATO, in apropierea frontierelor ruse, s-au inmultit si ele, in mod dramatic."NATO a calificat Rusia ca fiind principala amenintare si continua sa isi consolideze potentialul militar in apropiere de frontierele noastre", a subliniat Soigu.