UPDATE Vladimir Putin ordona intarirea fortei de atac nuclear, pentru a putea penetra orice scut antiracheta

"Trebuie intarit potentialul militar al fortelor nucleare strategice, in primul rand cu ajutorul sistemelor de rachete capabile sa garanteze depasirea sistemelor de aparare antiracheta existente sau viitoare", a declarat presedintele, intr-o reuniuni cu cadre de decizie din armata Rusiei.Presedintele rus anuntase in iunie 2015 majorarea arsenalului nuclear cu peste 40 de noi rachete balistice intercontinentale, capabile sa "apararile antiaeriene cele mai sofisticate", ca raspuns la proiectul american de instalare de armament greu in Europa de Est.Rusia este ingrijorata intre altele de amplasarea in Romania si in Polonia de catre Pentagon a elementelor scutului sau antiracheta, considerat de Moscova ca fiind indreptat impotriva capacitatii sale de disuasiune nucleara. Washingtonul asigura ca acest scut are ca scop protejarea Europei de un eventual atac iranian."Trebuie sa fim atenti la orice schimbare in echilibrul de forte si in situatia politico-militara in lume si in special la granitele rusesti. Si sa ne corectam in timp planurile pentru a elimina amenintarile potentiale impotriva tarii noastre", a adaugat Putin.Presedintele rus a evaluat "la 60%" gradul de realizare a modernizarii fortelor nucleare rusesti, formate din bombardiere strategice, rachete balistice intercontinentale si submarine nucleare.Doctrina militara rusa, care dateaza din decembrie 2014, nu evoca in niciun caz posibilitatea unui "atac preventiv" cu folosirea de ogive nucleare, Moscova rezervandu-si dreptul de a-si folosi arsenalul doar in caz de agresiune impotriva sa sau a aliatilor sau sau in cazul unei "amenintari privind existenta statului".Putin a acuzat in iunie NATO ca vrea sa antreneze Rusia intr-o cursa "frenetica" a inarmarii si sa rupa "echilibrul militar" in vigoare in Europa dupa caderea URSS.