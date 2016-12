Atentatul de la Berlin: Autoritatile germane, criticate dur dupa ce s-a aflat ca suspectul a fost lasat in libertate, cu toate ca se afla pe lista islamistilor potential periculosi inaintea atacului

Politia germana a lansat o veritabila vanatoare pentru prinderea lui Anis Amri, considerat vinovat pentru atacul cu camionul de la Targul de Craciun din Berlin, soldat cu 12 morti si aproape 50 de raniti grav.Politia germana a anuntat ca portofelul si actele de identitate ale lui Anis Amri au fost gasite in camionul cu care a fost comis atacul de luni seara, camion care a intrat in multimea aflata la Targul de Craciun din centrul Berlinului.Anis Amri era cunoscut de auoritatile germane, fiind supravegheat de Centrul de lupta impotriva Terorismului si de Parchet. In anul 2016, el a fost pus sub supraveghere la Berlin, fiind suspectat ca planuia un jaf cu scopul de a face rost de bani pentru a achizitiona arme automate pe care sa le foloseasca intr-un atac. Ancheta a fost insa abandonata in luna septembrie, din lipsa de probe.De asemenea, cererea sa de azil a fost respinsa, insa expulzarea sa a fost blocata de tara lui de origine.In ciuda acestor suspiciuni, Anis Amri a fost lasat in libertate, lucru care a starnit furia in randul cetatenilor germani, dupa atacul de luni seara.Presa se intreba cum de cand politia si procurorii au ignorat atat de multe semnale de avertizare.