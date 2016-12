SUA: Donald Trump a discutat cu gradati cu rang inalt din armata despre costurile avionului F-35

Viitorul presedintele al Statelor Unite, Donald Trump, s-a intalnit miercuri cu mai multi gradati cu rang inalt din armata americana pentru a discuta despre eventuale reduceri bugetare, in special legate de costul programului avionului de lupta multirol F-35, pe care saptamana trecuta l-a considerat "scapat de sub control", transmite AFP, citata de Agerpres Intalnirea a avut loc in clubul de lux al omului de afaceri de la Mar-a-Lago, in Florida, la o saptamana dupa ce intr-un mesaj pe Twitter a promis economii in privinta programului F-35, ale carui costuri au derapat enorm in comparatie cu estimarile din momentul lansarii sale. La aceasta reuniune au participat mai multi generali si amirali, printre care responsabilul programului F-35, generalul-locotenent Christopher Bogdan. Obiectivul intalnirii: "In principal, F-35, sa incercam sa reducem costurile. Un program foarte, foarte scump", a raspuns Donald Trump.Lansat la inceputul anilor 1990, este cel mai scump program de inarmare din istoria militara americana, cu un cost estimat in total la aproape 400 de miliarde de dolari pentru Pentagon, pentru mai putin de 2.443 de avioane de produs de catre constructorul Lockheed Martin. De altfel, presedintele ales s-a intalnit si cu presedinta companiei Lockheed Martin, Marillyn Hewson. Intrebat daca a obtinut concesii, Donald Trump a raspuns: "Abia am inceput, este un dans". "Dar vom obtine o reducere", a adaugat el. F-35 este un avion multirol nedetectabil, din generatia a cincea, cu care va fi dotata atat armata aerului americana, cat si aviatia imbarcata a marinei militare si corpul de aviatie al infanteriei navale (Marines). Aparatul a inceput sa fie desfasurat in timp ce se mai afla in faza de testare si a intalnit numeroase probleme tehnice, de calendar sau de dare in folosinta.