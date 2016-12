Australia: O camioneta in flacari a lovit in viteza sediul unei organizatii crestine

O camioneta in flacari a lovit miercuri sediul unei organizatii crestine la Canberra, care nu a fost deocamdata in masura sa spuna daca este vorba despre un atac, afirmand totusi ca a primit amenintari cu moartea, transmite AFP, citata de Agerpres.Directorul Lobby-ului catolic australian (ACL), Lyle Shelton, care a postat pe Twitter fotografia unei camionete distruse in intregime de flacari, s-a aratat "socat ca asa ceva se poate intampla in Australia", la doua zile dupa atentatul jihadist de la Berlin unde un camion a lovit in multimea prezenta la un targ de Craciun.La randul sau, politia a informat numai ca a fost "un incident in cursul caruia un autovehicul a lovit un imobil", precizand ca soferul a fost ranit si s-a demarat o ancheta. "O masina a izbit biroul nostru din Canberra si a explodat. Toti angajatii sunt teferi si nevatamati", a scris directorul ACL pe contul sau de Twitter."Nu cunoastem motivatiile persoanei care conducea camioneta, dar am primit un numar de amenintari cu moartea si de violente in acest an pe care le-am raportat politiei", a afirmat Lyle Shelton. "Este un atac impotriva libertatii de expresie in Australia si sunt profund socat. Nu credeam sa vad asa ceva in viata mea", a adaugat el.Unele media au vorbit despre faptul ca in camioneta s-ar fi aflat mai multe butelii cu gaz. Imagini la televiziune au aratat pagubele provocate celor doua niveluri ale imobilului ale carui geamuri au fost sparte. Acest lobby facea campanie in special impotriva casatoriei intre persoane de acelasi sex, mai scrie AFP.