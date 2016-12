Presa internationala despre nominalizarea lui Sevil Shhaideh: Romania ar avea in premiera un prim-ministru femeie si de confesiune musulmana

Partidul Social Democrat din Romania (PSD) si partenerii liberali de coalitie - ALDE - au propus-o miercuri pe Sevil Shhaideh, o femeie musulmana din minoritatea tatara, pentru a deveni viitorul premier al tarii, dupa victoria categorica a PSD in recentele alegeri legislative, noteazaPublicatia europeana arata ca, daca nominalizarea sa este aprobata de presedintele Klaus Iohannis si de Parlament, Shhaideh ar deveni astfel prima femeie si totodata prima persoana de confesiune musulmana ce va ocupa acest post intr-o tara in care majoritatea populatiei este crestin-ortodoxa. Campania electorata a PSD s-a bazat in parte pe promovarea valorilor ortodoxe, mentioneaza Politico.eu.Shhaideh, in varsta de 52 de ani, a lucrat indeaproape cu liderul PSD Liviu Dragnea cand acesta era ministru al Dezvoltarii Regionale si chiar i-a succedat in acest post in guvernul condus de social-democratul Victor Ponta (care a demisionat in urma protestelor publice in noiembrie 2015). Cei doi se cunosc de 15 ani, iar Dragnea i-a fost martor la casatorie lui Shhaideh, in 2011, aminteste publicatia.In pofida experientei sale in cadrul guvernului, Shhaideh nu este o figura cunoscuta la Bucuresti, petrecandu-si mare parte din cariera in politica locala din orasul Constanta, noteaza Politico.eu. Ultima sa declaratie de avere publicata, din iulie 2015, arata ca detine trei apartamente in Siria, impreuna cu sotul sau sirian.Propunerea ca Sevil Shhaideh sa ocupe acest post este o miscare surpriza a liderului PSD, partidul care a castigat scrutinul legislativ din 11 decembrie, scrie, subliniind ca printre argumentele mentionate de Liviu Dragnea pentru sustinerea acestei propuneri se numara si experienta in atragerea fondurilor europene acumulata in perioada cat ea a condus Ministerul Dezvoltarii.Agentiaconsidera aceasta propunere drept o concesie facuta de Liviu Dragnea pentru a evita o criza politica, in conditiile in care liderul PSD ar fi dorit sa ocupe el postul de premier, dar nu poate din cauza opozitiei presedintelui Klaus Iohannis care invoca legea ce nu permite persoanelor condamnate penal sa detina un post in guvern.Dar mass-media internationala mentioneaza si posibilitatea revizuirii in perspectiva a acestei legi pe care Dragnea o considera neconstitutionala, intrucat ea prevede o sanctiune "pe viata", astfel incat liderul PSD sa poata totusi deveni prim-ministru.Agentia germanamentioneaza in acest context declaratia prin care Liviu Dragnea a subliniat ca, chiar daca nu ocupa postul de premier, ii revine responsabilitatea politica pentru activitatea guvernului si nu va renunta la aceasta responsabilitate. Aceeasi agentie de presa mai remarca faptul ca Romania ar putea avea pentru prima data un premier musulman desi numai 0,3% din populatia ei este de confesiune musulmana.