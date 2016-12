Atentatul din Berlin: Suspectul a fost identificat ca fiind tunisianul Anis Amri, 24 de ani

Anis Amri are 1,78 m si circa 75 de kilograme."Poate fi periculos si inarmat", se mai arata in comunicatul parchetului, care ofera o recompensa de 100.000 de euro.

"Daca intalniti persoana cautata, informati politia. Nu va puneti in pericol, aceasta persoana ar putea fi periculoasa si inarmata", avertizeaza parchetul.



Potrivit autoritatilor germane, barbatul era deja anchetat sub suspiciunea ca pregatea un atentat.



Anis Amri solicitase azi in Germania in iulie 2015, dar cererea sa a fost respinsa. Germania nu a putut insa sa il trimita in Tunisia, tara care a contestat mai multe luni ca ar fi vorba de un cetatean al sau.



Coincidenta sau nu, doar miercuri, la doua zile dupa atentatul din Berlin, Tunisia a recunoscut ca e vorba de un cetatean de-al sau si a trimis un document de calatorie care permitea expulzarea sa.



Autoritatile germane il prezinta drept un apropiat al miscarii salafist-islamiste. Bild scrie ca acesta a incercat sa recruteze complici pentru a comite un atentat in urma cu mai multe luni.



Postul tunisian de radio Mosaique FM afirma, citand surse din serviciile de securitate, ca Anis Amri s-a nascut in 22 decembrie 1992 in regiunea El Oueslatia.



Tatal lui Anis Amri a declarat ca acesta a parasit Tunisia in urma cu 7 ani.



Fiul sau ar fi facut 4 ani de inchisoare in Italia, unde a fost declarat vinovat de incendierea unei scoli. Potrivit tatalui, fiul sau a mers in Germania in urma cu un an. Anis a mentinut contactul cu fratii sai, dar nu l-a contactat niciodata pe tatal sau.



Suspectul era cautat de politia din El Oueslatia unde a fost condamnat in contumacie la 5 ani de inchisoare pentru furt agravat cu violenta.