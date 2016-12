Politistul care l-a ucis pe ambasadorul Rusiei in Turcia a facut parte de 8 ori din dispozitivul de securitate al presedintelui Erdogan

Sub obiectivul camerelor, Mevlut Mert Altintas, un politist in varsta de 22 de ani, l-a impuscat luni de 9 ori pe ambasadorul Rusiei la Ankara, Andrei Karlov, inainte de a fi ucis.Potrivit ziarului Hurriyet, politistul, care lucra la fortele speciale ale politiei de doi ani si jumatate, a fost de opt ori membru al dispozitivului de securitate al presedintelui Erdogan dupa puciul ratat din iulie."A fost membru al echipei de securitate a presedintelui chiar in spatele garzilor de corp", a scris Abdulkadir Selvi, un ziarist apropiat de putere.Dupa ce l-a impuscat pe ambasador, Mevlut Mert Altintas a strigat "Allah Akbar !" si a afirmat ca vrea sa razbune orasul Alep, pe punctul de a fi cucerit integral de regimul sirian, cu sustinerea Moscovei.In ciuda acest declaratii, seful diplomatiei turce i-a spus omologului sau american ca Moscova si Ankara "stiu" ca reteaua predicatorului Fethullah Gulen se afla "in spatele" acestei crime.Potrivit agentiei de presa pro-guvernamentala Anadolu, care citeaza surse diplomatice, Mevlut Cavusoglu i-a spus lui John Kerry ca "Turcia si Rusia stiu ca in spatele atacului (...) se afla FETO", un acronim care desemneaza reteaua lui Gulen.Acesta din urma s-a declarat "socat si profund intristat" de asasinarea ambasadorului.Presa turca mai afirma ca autoritatile tineau in detentie miercuri 13 persoane, printre care mai multi prieteni ai atacatorului.Fapt inedit, Turcia a acceptat participarea la investigatii a 18 anchetatori rusi, care au luat parte inclusiv la autopsia cadavrului lui Andrei Karlov, repatriat marti seara.