Decizie majora a Curtii de Justitie a UE: Guvernele nu pot forta operatorii telecom sa stocheze date personale in masa,  lucru ce permite “tragerea de concluzii foarte precise privind viata privata"

Atacurile teroriste din Europa - inclusiv cel de luni din Germania - au reintarit apelurile pentru acordarea de puteri mai mari agentiilor de securitate, sustinatorii respectarii vietii private subliniind insa ca stocarea in masa a datelor este ineficienta contra unor astfel de atentate.Curtea de Justitie a UE afirma ca decizia sa se bazeaza pe viziunea ca stocarea in masa de date privind traficul si localizarea permit “tragerea de concluzii foarte precise privind viata privata a persoanelor”.O asemenea interferenta cu viata particulara a oamenilor poate fi justificata doar de lupta impotriva infractiiunilor grave iar accesul la date trebuie sa fie verificat mai intai de o instanta de judecata sau de un organism independent, cu exceptia cazurilor urgente, argumenteaza CJUE.Guvernele pot solicita date tintite, sub conditia unor mecanisme de control stricte, afirma Curtea de Justitie, dar datele trebuie stocate doar in cadrul UE din cauza riscului de acces ilegal.Prin decizia sa CJUE a raspuns actiunilor impotriva legilor privind stocarea de date din Marea Britanie si Suedia, cu argumentul ca nu mai sunt valide dupa ce Curtea a hotarat in 2014 impotriva unei reglementari europene privind stocarea de date personale.