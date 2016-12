UPDATE Suspectul din dosarul atacului de la Targul de Craciun din Berlin a fost eliberat / Ministrul de Interne german: Atacatorul se afla, probabil, in libertate

"Pana acum investigatia nu a dezvaluit vreo suspiciune urgenta la adresa acuzatului", a anuntat procuratura intr-un comunicat de presa, citata de Reuters.Potrivit procuraturii generale, suspectul a dat declaratii pe larg in timpul audierilor insa a negat acuzatiile ce i se aduc.Procuratura a adaugat ca a fost imposibil sa gaseasca soferul camionului folosindu-se de declaratiile martorilor la atac si ca investigatia nu a reusit pana acum sa dovedeasca ca suspectul ar fi condus camionul in momentul atacului.Ministrul german de Interne Thomas de Maiziere a declarat marti ca atacatorul ramane, probabil, in libertate si ca suspoectul retinut a fost eliberat din cauza lipsei de dovezi."De aceea este adevarat ca nu putem exclude posibilitatea ca atacatorul sa fie, in continuare, in libertate", a declarat de Maiziere pentru ZDF.Ministrul a precizat ca politia urmareste, inca d ela inceput, mai multe piste.