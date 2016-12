Kanye West s-a intalnit cu Donald Trump, fapt ce a alimentat speculatiile potrivit carora rapperul va canta la ceremonia de investire in functie a presedintelui ales

"Suntem prieteni, doar prieteni. Este un om bun si suntem prieteni de mult timp", a declarat Trump reporterilor, intrebat despre scopul intalnirii, care a durat in jur de 15 minute.Presedintele ales a mai adaugat ca acestia au discutat despre viata. Intalnirea celor doi vine ca o consecinta a stabilirii detaliilor privind investirea in functie a lui Trump, care va alea loc pe 20 ianuarie.Intrebat de reporteri daca ia in considerare sa participe la eveniment, West a preferat sa nu raspunda.Artisti de renume precum Beyonce, Katy Perry si Bruce Springsteen au sustinu-o pe Hillary Clinton in campanie si nicio celebritate nu a fost inca anuntata ca ar participa la ceremonia de investire a lui Trump de pe 20 ianuarie, desi exista discutii referitoare la prezenta interpretului de muzica country, Garth Brooks.