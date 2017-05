webPR: Suntem pregatiti pentru medicina personalizata?

Cand un sfert dintre medicamentele aprobate in SUA, in anul 2016, sunt medicamente personalizate, iar acest procent se pastreaza de 3 ani, stii sigur ca discutam despre un domeniu care apartine timpului prezent, nu viitorului. Medicina personalizata este deja parte din realitatea medicala a momentului si nu trebuie plasata in viitor, cum inca auzim din anumite zone ale sistemelor de sanatate. Este de inteles: acceptarea noutatii nu se poate face de la sine, peste noapte, fara a opune rezistenta.





Avansul terapeutic, cel putin in unele arii precum oncologia, are o viteza atat de mare incat concepte medicale clasice sunt puse la indoiala, nuantate sau trimise la cosul istoriei. Clasic, diagnosticul de certitudine al cancerului se pune prin analiza (biopsia) tesutului tumoral. Pentru aceasta, este necesar accesul cu acul de punctie pana la organul afectat. Anul trecut, insa, FDA a aprobat primele teste diagnostice care au potentialul de a schimba fundamental diagnosticarea cancerului: biopsia lichida. Cu alte cuvinte, identificarea markerilor celulelor tumorale din sange, nu de la nivelul organului afectat, deschide atat calea depistarii precoce a cancerului, cat si sansa de a monitoriza mult mai precis eficacitatea tratamentului si de a personaliza, de exemplu, doza terapeutica si combinatiile de medicamente.





Medicina personalizata nu trebuie confundata cu medicina genomica, aceasta din urma fiind doar o componenta. Dupa cum, medicina personalizata nu trebuie suprapusa cu medicina de precizie. In mai putin de 5 ani, intelegerea asupra medicinei personalizate a trecut de la simpla testare pentru o mutatie intr-un cancer, pentru alegerea unui tratament tintit, la dezvoltarea unor solutii informatice complexe, bazate pe Big Data si Smart Data, care sustin cercetarea medicala, promit redefinirea studiilor clinice pentru dezvoltarea medicamentelor, influenteaza activitatea medicala clinica si propun noi variante pentru organizarea sistemelor de sanatate.





Dezvoltarea acestor solutii IT pentru medicina a incetat sa fie o provocare majora, pe masura ce mari corporatii, mediul academic sau pur si simplu start-up-uri centrate pe medicina digitala au inceput sa puna la grea incercare modelul clasic in care se practica, se livreaza si se gandeste medicina. Doar un exemplu: Watson, supercomputerul IBM, in studii recente, a demonstrat ca poate diagnostica un pacient cu cancer la fel de bine ca 9 din 10 medici oncologi, pe fondul perfectionarii solutiei de inteligenta artificiala prin aportul consistent chiar al respectivilor medici oncologi.





Ca medici, suntem contemporani cu una dintre marile revolutii pe care le poate trai medicina, de-a lungul istoriei, ca parte din a patra revolutie industriala. Numele revolutiei este "medicina personalizata", iar marea provocare pentru noi toti este sa fim pregatiti pentru ceea ce urmeaza. Singura cale posibila este educatia, iar Romania are sansa unica de a se profila drept una dintre tarile din UE cu un leadership accentuat in domeniul programelor educationale pentru medicina personalizata.