„We Love Gogosi” / Teatru Clasic la Arad / Whisky Fest. Alege din Ghidul National de Weekend

Festivalul a inceput pe 11 noiembrie, dar continua cu piese clasice, evergreen-uri in teatru. A şasea zi de Festival (joi, 16 noiembrie) este dedicata clasicului shakespearian. „Shakespeare, Sonnet 66”, Vineri, 17 noiembrie, se joaca „Fluturii sunt liberi”, o poveste de amor la care razi cu un ochi si plangi cu altul. Weekend-ul continua cu „Desteptarea primaverii” de Frank Wedekind, piesa transformata intr-un poem teatral rock, pe muzica originala compusa de Daniel Rocca – ce va va ramane mult timp in minte – si interpretarea live a trupei FiRMA. E un spectacol dur despre lumea intreaga, dar mai ales despre tineretea inca nepervertita de regulile incalcit de absurde ale societatii.Filmul, realizat de Marius Th Barna, dupa scenariul lui Bogdan Ficeac, prezinta realitatea crunta, sufocanta, care ne inconjoara zi de zi. Cum abolim agresivitatea si violenta? Actiunea documentarului este conturata prin fragmentarea acesteia in mai multe capitole: familia, orasul, suporterii, scoala, marginali, experiente, judecati, stapani si sclavi. Filmul intersecteaza mai multe destine, si mai multe tipuri de violenta, plecand de la cea domestica, pana la cea profesionala. Interviurile sunt cu sociologi si antropologi are explica mecanismul psihologic ce-l aduce pe om in pragul violentei extreme.CHEF, chefuri, s. n. 1. Petrecere zgomotoasa cu mancare, bautura (si cantec). 2. Stare de (usoara) betie si de buna dispozitie a omului care a baut. 3. Buna dispozitie, voie buna, veselie; toane bune. 4. Voie, pofta, dorinta. Dorinta ciudata, neasteptata; capriciu, toana. 5. (Inv.) Tabiet. – Din tc. keyf (lit. keyif). Deci, ce va fi joi? Party cu prieteni si dusmani la club. Toata lumea e invitata, ca doar e petrecere in bar. Punem muzica de ne place (sa speram ca nu doar Irina Rimes si manele), se aduc si baloane, posibil si sclipici. Poate si sampanie.Se deschide librarie noua nicaieri altundeva decat in Teatrul National I.L. Caragiale, in foaierul Salii Mari. Pentru boemi & rafinati. La ridicarea cortinei vor participa Ion Caramitru, directorul Teatrului National, scriitorii Marius Chivu si Alex Tocilescu intr-o discutie despre lumea cartilor, muzicii, teatrului si a filmului.Prof. Carmen Musat de la Litere (UNIBUC) tine o conferinta despre Bucurestiul fictional. Uite ce spune, drept teaser: „Cata realitate si cata fictiune incap in reprezentarea literara? Unde se termina orasul si unde incepe „orasul de hartie” intr-un roman? O lectura atenta a prozei lui Camil Petrescu scoate la iveala un personaj inedit, seducator si plin de contraste: Bucurestiul imaginat de prozatorul roman este un oras melancolic si, in acelasi timp, dinamic, suspendat nu doar intreOrient si Occident, ci si intre epoca trasurilor si cea a automobilului. Chrysta Bell, cantareata & muza lui David Lynch se intoarce la Bucuresti cu un nou album care te baga-n onirisme. Are un nou show dupa recenta aparitie in noua serie Twin Peaks.In contextul cresterii numarului refugiatilor ce tranziteaza Romania, activistii Amnesty International vor sa informeze si sa sensibilizeze publicul roman. Se va vorbi despre drepturile refugiatilor si solicitantilor de azil, provocand in acelasi timp publicul la o discutie despre cat de pregatita este tara noastra pentru a primi refugiati si despre situatia actuala a refugiatilor din Romania."Balta Albă" dezvăluie povești, despre această zonă, ale muzicienilor și ale câtorva personaje "interesante" ale cartierului, despre cariera lor muzicală și despre contextul socio-cultural în care viața lor se desfășoară. Mai mult, filmul-documentar prezintă muzicienii și povestirile lor într-o ordine cronologică. În acest cartier s-au născut, au crescut și s-au dezvoltat ca artiști foarte nume mari ale muzicii românești, din trupe precum Iris, Timpuri Noi, Partizan, Mihai Iordache, Maxim Belciug, Trei Parale, Dana Marijuana, Il-Egal și mulți alții. Iata VIDEO cu Silviu Munteanu, realizatorul filmului:Filme independente din intreaga lume se fac vazute si auzite La Baza, in Iasi.Conferinta Nationala de Neurostiinte, Neuroinformatica, Neurotehnologie si Neuro-Psiho-Farmacologie va fi in Bucuresti. Mergi sa vezi ce-i hipotalamusul, cortexul, megabitul si fizica cuantica de la cercetatori cu patalama.Festivalul va aduce intr-un singur loc peste 150 de etichete de whisky: single malt-uri, vatted malt-uri, blend, whiskey Irlandez, bourbon sau whisky japonez.Festival cu filme poloneze despre eroi care au schimbat epoci, comedii sau drame romantice.Veti afla cum arata cartierul la inceputurile sale, care este istoria unor locuri cheie, legendele urbane legate de acest cartier, ‘celebritati locale’, care este renumele cartierului si prin ce transformari a trecut pentru a ajunge la evolutia pozitiva de astazi. Punctul de intalnire al turului este statia de metrou Costin Georgian, unde va asteapta ghidul (cu un stegulet Cultour).Atelier pentru copii pornind de la atlasul Timeline - Evul Mediu si cavalerii. Humanitas Junior ii invita pe copiii intre 7 si 10 ani, sambata, 18 noiembrie, la ora 11.30, in libraria Humanitas de la Cismigiu, la un atelier care ii va duce in Evul Mediu pentru o ora. Sursa de inspiratie a fost atlasul Timeline. O calatorie prin istoria lumii, conceputa de ilustratorul olandez Peter Goes.Stela Enache, starul vremilor trecute, canta pentru tineretul 2017. Evenimentul e organizat de Discoteca, un grup care face arheologie muzicala, cu focus pe intervalul anilor '60-'90. Discoteca reconecteaza cluburile de astazi cu o istorie muzicala obscura & nostalgica, si recompune contextele in care RomPop-ul a interactionat cu publicul lui.Invitații speciali ai acestui mini-congres de New Journalism: Paul Steiger, fondator Pro Publica & multiplu câștigător al premiului Pulitzer, Natalia Antelava, fostă corespondentă BBB și fondatoare Coda Story și Jacqui Banaszynski, reporter cu 40 de ani experiență și câștigătoare a premiului Pulitzer. Alte evenimente:Cum identificam stiri si surse media in care putem avea incredere, intr-o lume cu acceleratia la podea. La dezbatere se va vorbi despre cum sa devenim SuperEvaluatori de stiri, cum recunoastem sursele si continuturile de incredere si cum le separam de cele false, fapte alternative si propaganda.Documentarul Ultimul caldarar e realizat de fotograful Cosmin Bumbut si jurnalista Elena Stancu si e superpremiat. Despre ce-i vorba? Filmul e povestea lui Geo, un tanar caldarar din Corcova, judetul Mehedinti, care nu poate sa-si intretina sotia si baiatul de sase ani. Taranii din satele din imprejurimi nu mai cumpara obiectele din arama facute de caldarari – cazanele, ibricele, oalele si farasele pe care le vindeau prin sate. Mersul „afara“ e singura solutie pe care o are ca sa traiasca.LUX sunt premiile acordate de Parlamentul European productiilor cinematografice. La Cinema Elvira Popescu din Bucuresti in perioada 19-21 noiembrie, ruleaza cele trei pelicule ajunse in finala competitiei LUX: „120 BPM”, „Sameblod” si „Western”.O sesiune de bumbtzi – bumbtzi in club pentru nostalgicii incurabili, care vor auzi remix-uri si cantari din tranzitie.Rumenite si pudrate, aromate si umflate, gen gata sa fie mancate. Vrea cineva gogosi? Meniul: Gogosi cu dulceturile casei, aluatul contine coaja de lamaie rasa si lapte-n compozitie, pudrate cu zahar. Patru gogosele/portie, papanasi cu dulceata de visine si smantana, langos cu emmentaler si chorizo, langos cu telemea si smantana.O femeie zace captiva in propriul corp. Poate doar sa clipeasca: o data pentru „da”, de doua ori pentru „nu”. Dar mintea ei o poarta departe, inapoi in copilarie, o aduce in fata mortii si o coboara intr-o anamneza nasoala a propriei vieti.La ce ne foloseste dezbaterea asta? Sa ne demitizam perceptiile extremiste. De ce? Cand vine vorba de persoanele care beneficiaza de ajutor social in Romania, societatea - prin grupurile ei mai active, urbanizate, prezente pe retelele de socializare - pare sa o ia razna, alunecand rapid (cu toata forta unor argumente false) in radicalism discursiv. Un sprijin serios in acest sens este dat de presa mainstream (televiziuni si publicatii centrale), de politicieni si de diversi canalizatori de opinie publica (asa-numitii influenceri).Trei femei rome sunt angajate la Gypsy Experience, un numar de cabaret cu tematica exotica. Fiecare personaj are o poveste speciala: Vanessa, o cantareata celebra, recunoaste in fata tuturor ca este roma, dar cariera sa are de suferit. Stela, o fosta smardoaica, dupa un mare esec in dragoste, incearca sa aiba o noua relatie cu o femeie, ceea ce nu este foarte usor pentru ca nimeni nu crede ca o femeie roma poate fi lesbiana. Sidonia incearca din copilarie sa uite ca este roma dar este pusa intr-o situatie fara iesire cand se indragosteste de un barbat rom. Spectacolul ia o intorsatura neasteptata cand cliseele despre femeile rome sunt dezvaluite, analizate si ridiculizate.