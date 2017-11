Christian Badea pentru Romania: proiectul Centrului Artelor Brancuși de peste un miliard de euro

Christian Badea considera ca proiectul Centrului Artelor «Constantin Brâncuși» reprezintă un efort de a ne poziționa la un alt nivel pentru viitorul centenar al Romaniei.Bazat pe estetica brâncușiană, Centrul va avea, în mod instantaneu, identitate națională si recunoaștere mondială.Va fi un «brand de țară» in sine si va oferi Capitalei mult dorita arhitectura emblematica.Arhitecții, câștigători ai concursurilor internaționale pentru clădirile culturale și pentru cele comerciale, se vor coordona potrivit esteticii brâncușiene – deci vom avea o unitate de concepție a Centrului. Centrul va crea mii de locuri de munca si va determina o schimbare pozitiva importanta pentru nivelul artelor si a managementul de arta in Bucuresti si in Romania.Sala de concerte, cu o capacitate de 1800 de locuri, este inspirata de « Muza adormita ».Teatrul de opera si balet, 1600 de locuri, este inspirat de « Poarta sarutului».Academia de muzica si dans, este inspirata de sculptura « Sarutul ».Muzeul de arta contemporana este inspirat de « Masa tacerii ».Turnul este inspirat de « Coloana infinita ».Delimitata de aceste cladiri, va fi Piata Artelor, un loc de intalnire pentru bucuresteni si pentru spectacole in aer liber.Ansamblul proiectului cuprinde, in afara celor 4 cladiri culturale si a turnului, un important component comercial , care va asigura o solida baza economica si « Cartierul Justitiei », care va gazdui opt dintre cele mai inportante institutii ale Ministerului Justitiei.“Managerii Băncii Mondiale, cu care am discutat la detaliu despre acest proiect, și-au exprimat susținerea lor entuziastă și consideră finanțarea a peste un miliard de euro ca fiind ușor de realizat » a spus Christian Badea. Consolidarea terenului sub autoritatea unui singur proprietar, de preferință Municipiul București, este o condiție esențială pentru bănci și pentru investitori și se poate realiza destul de repede, dacă există voința politică, prin adoptarea unei legi noi, după modelul celei germane, folosita in 1992, pentru terenul aflat sub zidul Berlinului.Dirijor și regizor cu o carieră internațională importantă, desfășurată timp de peste 40 de ani în cele mai renumite săli de concert și teatre de operă, pe toate continentele lumii.S-a născut la București și a studiat la București, Conservatorul Regal de Muzică din Bruxelles, Mozarteum Salzburg și Juilliard School la New York. A colaborat cu cei mai mari artiști din ultimele patru decenii – de la Bernstein, Rostropovici, Domingo, Yo-Yo Ma, Bronfman, la regizori celebri precum Zeffirelli, Herzog, Warner, Ciulei, Herheim.Activitatea profesională a lui Christian Badea s-a desfășurat pe mai multe decenii în centre culturale din Statele Unite, Europa, Asia și Australia, care servesc ca model pentru proiectul Centrului Artelor „Constantin Brâncuși”.Christian Badea a înființat la București, în 2011, Fundația Română pentru Excelență în Muzică, a cărei misiune este de a ajuta generația tânără de muzicieni români și de a realiza, în România, proiecte culturale de cel mai înalt nivel internațional. Printre proiectele Fundației se numără Festivalul Internațional de Muzică Sibiu/Hermannstadt 2014 și proiectul „Parsifal la Ateneu”, considerat evenimentul cultural al anului 2016, realizat în partenariat cu Filarmonica „George Enescu”, ICR, AFCN și ARCUB și cu ajutorul a numeroși sponsori. Christian Badea este, din 2012, Dirijor Principal la Filarmonica „George Enescu”.