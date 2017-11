La Macanache: rapp, scandal si rime deocheate - reportaj de la concertul "derbedeu”-lui

Se leganau fetele, iar baietii incercau si ei un dans freestyle, din genunchi si din cap. Toti cu berea-n mana. Pe DJ Nasa zice un prieten ca l-a citit DJ Nasha prima oara, dar numele e referinta la nave spatiale, orbite, chestii iesite de pe frecventa terestra.N-a aratat nimic decat am fi facut si noi acasa: sa punem in sir muzici. Alt spectacol ne-a luat piuitul: promoteritzele care vand tigari electronice. Aceeasi tipa m-a intrebat de trei ori daca fumez, o data am zis ca da, de celelalte doua ori ca nu. Am tras dintr-un gadget, tutun cu aroma de cirese, mi-a placut, dar avea gust de narghilea. Nu-mi iau, desi e bun pentru sanatate. Scump. Era ca o sfidare aici la un concert de underground unde vin saracii.Lumea era blazata, se dadea din picior nu a hip hop, ci a nerabdare. Berea scumpa, suculetzul la fel. De jur imprejur jandarmi. Ce sa faci? Sa faci plictisul urban. Ne vedeam unul pe altul in lumini fosforescente, pe nuante de mov. Ni se scurgea energia, ca era deja inspre 23. Parcul Carol se umpluse de stafiile caselor parasite, blocurillor ruinate de jur-imprejur.Canta piese de pe ultimul album “Pentru fiecare” si cumva simt ca lumea se mai trezeste la viata si vers: “Sunt doar un fir de praf si nimic/ In universul asta misterios si infinit / Dar totusi exist, aici, intr-o mare / Se pare ca-i un loc pentru fiecare.” Traduc asa in mintea mea: e un pic nihilist Vali Umbra, dar o da apoi pe vibe pozitiv existentialist, e ok, e loc pentru toata lumea.“Orase, dealuri sau campii / Toate sunt pline doar de jucarii/ Trotuare si drumuri, toate-s desenate / Opera de arta pentru fiecare in parte”. Mi-a placut maxim un vers: “Timpu-i un copil care se joaca non-stop”. La ce ne mai trebuie filosofie sau fazele cu teoria relativitatii a lui Einstein, ia uite cum te invata Vali Umbra despre timp si fiinta. Iata-l pe Vali Umbra:are ochelarii fumurii pe nuanta de verde, asa vad eu din spate. Macanache e ca un sacal. De pe scena arunca puilor hrana cruda: rime, cuvinte dezbracate.“Asta sunt eu, asta sunt eu / Sunt un vagabond, sunt un derbedeu.”Mai are o piesa, se cheama “Sofia”, cine n-o stie, a pierdut un beat filosofic, cu versuri care-ti fac morala si iau la misto tot ce misca-n tara noastra. “Altceva n-a fost Sofia, nici filozofia / Si atunci am zis Sofia, Sofia comedia / Asta mi-a marcat mie toata copilaria.”ci un umor, pentru ca orice intamplare frizeaza rasul – plansul. Sofia, intelepciunea veche de cand lumea (sa o tipa irezistibila) e asa: “Femeia fata, daca ma-ntelegi matale / De o suta de parale cum dadea Caragiale”. Sofia lui Macanache:te invata subtil cum merge treaba-n Bucale (Bucuresti), e ironic si pe sestache iti zice care-i faza in tara lui Nenea Iancu, pe care-l baga si pe el tot pe beat: Bucarest, Bucarest/ Stilul meu e autentic de la capitala/ Unde toata lumea se hraneste cu vrajeala / Sansele sunt mici ca sa mor de plictiseala / Cand la fiecare pas dai de unu ca Pacala, / Oportunitatile peste tot e garla / Tu nu trebuie decat sa gasesti o sparla / Aici-sa e crema, aici e Bucuresti / Si oricat ai fi de smecher tot o sa te tepuiesti / Nu conteaza cine esti, daca nu stii sa vorbesti, aa / Ti-o iei de te julesti, din Berceni pana-n Giulesti”la calambururi si asocieri de vorbe. Tot ce canta e, intr-un fel, la caterinca, de un sarcasm ludic, ashea. Aici sunt alte piese cu poveste & twist narativ, care-ti zic care-i spil-ul in viata pe bune, de te prapadesti de ras: “Banul e dusmanul”, ”Sefu”, “Prietenii”, “Asta sunt eu”:Nu mergeau microfoanele, Maca da cu unul de pamant si-si varsa nervii pe baietii de la sunet. Din cuvinte cu m si cu p din patru sunete vreun minut nu iese. Vrea sa se care. Da greu drumul la piesa de-i zice: “Nu fi dilimache”.Fiecare om e un pic diliu, Macanache inclusiv. Si iar o zice de naspa de sonorizare si de organizarea de la Arenele Romane.L-a prins si Haute Culture pe Macanache intr-o filmare.Cecheraut pe romaneste (joc de cuvinte dupa expresia din engleza: “Check it out” – n.r.). Era subtire bulucul. La vreo cateva sute de suflete. Se facea harmalaie si lumea era pusa pe zgomot. Cam avea dreptate cu sonorizarea poetul Macanache, nici n-am asteptat pana la sfarsitul concertului, ce ziceau baietii era neinteligibil si se pierdea in vacarm pe la 1:30 in noapte.