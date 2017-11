Cum am serbat 100 de ani de la Revolutia din Octombrie - reportaj cu GAP &CriticAtac 

Si a-nceput Revolutia. Cu “Octombrie” - filmul reconstituire a lui Eisenstein. Facut in 1927, filmul are amprenta unui tip cu mare laba de cineast. Dezmembrarea statuii tarului, revolta de pe Potemkin sau calul alb penduland mort intre partile de pod ridicate sunt intre secventele cult ale cinefanilor.Dar, dincolo de asta. Filmul este unul de propaganda pura. Comanda de stat la 10 ani de la reusita din Octombrie. Si nu are nimic mai mult sau mai putin decat filmele epocii expresioniste si mute. Cabinetul Dr.Caligari si, de ce nu, Goana dupa sur, filmele cele mai tari ale anilor respectivi. Explorarea privirii, jocul mecanic al bunilor si railor, al cauzei si efectului. Comparati, filmele sunt pe Youtube, nu-i complicat. Aseara n-a scos nimeni un cuvant despre Chaplin sau Wiene. Sigur, din alte registre decat realismul, dar avand aceleasi trucuri.GAP-Gazeta de Arta Politica este printul barului Macaz din Bucuresti. Tema numarului 19 din Gazeta este Arta, gen, revolutie si “cuprinde materiale analitice, critice, istorice etc. despre contributiile revolutiei sovietice la emanciparea de gen si sexuala, respectiv la teoretizarea si elaborarea artei politice de stanga”. Si au vorbit realizatorii numarului 19. Avortul, femeia si altele ignorate de țarii cei puternici, a bagat in seama puterea politica a Revolutiei. Arta, de asemenea, este exaltata de membrii GAP. Avangardistii de la Moscova au inventat forme de expresie greu de intalnit in lume. Un Mayakovsky, poet-minune al Revolutiei este sincron cu poeti precum Tzara si Dada. Uite, pe Wiki , nu din carti.Da! Ce se-ntampla? Ce-i cu acest extaz? GAP-istii sunt intre 18 si, habar n-am, 25 de ani. De un entuziasm cu care ai putea incepe o revolutie. De altfel si s-a strigat in sala, ca pe vremea lui Octombrie 1917: cine are paturi, ceai sa vina sa ajute niste bieti oameni dati afara din casele lor. Deci, ce se-ntampla? GAP-istii marturisesc franc: am pus mana pe brosuri, carti, fragmente de ziar.O forma simpla de comparatie. De contextualizare. Suntem in anii 1910-1920. Sigur, Revolutia a reusit la Moscova. Dar tocmai de aceea Revolutia a scos in evidenta tot ceea ce putea fi diferit. E o forma de propaganda revolutionara. Ca si filmul lui Eisenstein. Si, iata, propaganda asta functioneaza, farmeca dupa o suta de ani. Feminismul doar la Moscova, avortul tot numai la Moscova, drepturi LGBT? Siguranta de sine a GAP-istilor e superba, dar lipsita cu desavarsire de vreun temei. Gandirea critica e simpla. Merge pe link-uri. Compara. Pune in context.Nimic incrancenat. Chiar misto-uri. Cu Putin care evita in fel si chip sarbatorirea Revolutiei, cu New York Times care nu-ntelege semnificatia reala a Revolutiei. Da, contemporanii sunt inculti, nu pricep ca s-a rasturnat lumea cu fundul in sus. Si Critic Atac, in fapt, nu spune nicio prostie. In fapt, se vede si din textul lui Poenaru de pe site. Noi vorbim strict despre Revolutie, spun ei. Totusi, o utopie, da, leninista, s-a transformat cu arme si “inocenta” intr-o oroare. E o moda sa se serbeze fantezii bune pentru paturile sociale defavorizate. Sa se dea in incultura contemporanilor. Dar mai ales sa se profite de aceasta incultura generalizata. Adevarul este: Revolutia a fost “pentru unii Muma, pentru altii Ciuma”. Ciuma a-nsemnat Gulagul, stalinul in Muma Rusia.Istoria fusese feliata ca un tort. Am susotit si carait la chestia asta, in vreme de Revolutie. Si s-a auzit: "aveti ceva de spus? Spune tare, noi nu ne temem!"