Misto-uri despre Romania de la Micutzu&co. Cronica unui show de stand-up comedy

In pat cu iubirea-scorpie, in casa cu soacra, la servici, in mall, in calatorie, datul pe net, etc. Te recunosti? Esti in situatia descrisa de comediant? Te razi ca te vezi in glume. Iar Micutzu&co iti dau solutia sa-ti rezolvi nemultumirea, situatia. E un fel de Funny inlantuit insa! Temele sunt putine si repetitive. Si au fost totusi sase actori.Traim ca-n evul mediu, fara curent (fusese pana de curent! In Bucuresti), fara caldura (era frig in Sala Palatului!). Bucurestiul rutier e blocat. Traim cu familia, deci radem de nevasta, de soacra si de copii. Se merge cu low cost, ca-ntr-o caruta. Teroristii si ploile magnetice? Pe teroristi ii baga moldovenii la respect (ca-n atacul din Londra) Ploile magnetice nu se abat asupra noastra ca n-au ce sa strice, e totul stricat. In Ro se face amor si flatulenta, asa ca nu se ocolesc subiectele. Ardelenii sunt inceti. Rromii sunt barosanii cu BMW-uri. Umorul se bazeaza pe prejudecati. De ce? Pentru ca asta-i mecanismul. Razi de prejudecati, ale tale, ale altora.Oropsit de nevasta, fara extremitati corporale prea semnificative, cu copii care-l depasesc tehnologic, mereu pe drum si cu bani putini. FFFFmandru ca e la Sala Palatului.Este evident stand-up-ul se bazeaza pe improvizatie, pe “am o zi mai buna, am o zi mai proasta”! Asa ca...“Nu esti ultimu, nici primu care sa si'o ia pe spate De la bani, de la tovarasi sau printese bosumflate. Multi o'ncearca si cu mine, las'o moarta, zau Eu nu tin cont de ce crezi tu sau ce'i in capul tau.” A continuat selfish. Ca el incalzeste atmosfera. O lungeste cu “semi-celebritatea” sa, cu “fac si eu ca aia mari”. Totusi ii iese ceva: "eu am inceput cu stand-up-ul in seara amatorilor. E bine, e bine, ca fiind din mahala puteam sa incep intr-un bordel si s-o iau usor cu seara amatorilor. Sa ma cheme vreo Miruna s-o incalzesc un pic, ca amatorii nu prea stiu." In rest, iar si iar: sunt bucuros ca-s la Sala Palatului, ca fac stand-up, ca…Am un anunt: candidez la presedentie. Reproduc discursul lui Dan. Oricum am avut presedinti ciudati. Gata, mă! Ultimul e alien! Suntem plini de alieni! Ca aia care baga bormasina la 8 dimineata duminica! Sloganul Dan Badea Danpulea! Te plangi ca n-ai cu cine sa votezi? Voteaza danpulea! Micutzu va fi premier, in sfarsit un ministru cu greutate. Si Micutzu sa fie si la Culte sa vina Patriarhul Daniel sa ceara bani pentru Catedrala. Catedrala? Micutzu o sa-i zica: S-o facem sala de spectacole! Bordea la Sanatate ca e cu slim. O sa mancati numai frunze! Si vine Micutzu si zice: Domn ministru, facem saormarie la fiecare biserica! Prima lege; legalizarea ierbii in toata tara! Sa fac batranii fericiti. In Moldova luam bautura si bag iarba! Ai, baiiii! Strategia mea: rezerve de bautura peste tot! Daca vin rusii, sa vina cu tanchetele si-ai nostri sa stea la carciuma. Si rusii sa stea mirati! ce fac astia? Nu se lupta? Hai ca bem si noi! Si ii invingem, dece? lasa motoarele pornite si a doua zi n-au benzina. Si daca va veni furtuna magnetica, sigur Romania nu va fi afectata. Ne va ocoli. Ce sa stric acolo? Sa fie haos in trafic? Pe bune?Poanta cu streponul incepe bine, flutura o clipa imaginatia. Dar din lipsa de glume, streponul se prabuseste si-ncep glumele cu nepoata de 6 ani care nu pronunta litera r si zice i. Urla ca o psihopata cand ma vede a veniiit: Iadu! Pe Bucalae il cheama Radu. Ai inteles?Mama mea, sarmana, Ce-aveti voi cu mama mea Ea nu fura nu cerseste Mama ca si voi traieste. Micutzu insa strica ritmul. Grandoarea pica-n bot. Va place despre mine? Ce ati mai facut? Parca nu-si gaseste ritmul. Spre final face o tipologie a taximetristilor “jegosi”. Sunt taximetristi in sala? Prima: stau in spate ca sa mor mai greu! Taximetristul care nici nu se uita, nu se aude, dar vorbeste pe telefon. Ai vorbit ba cu Mihai? Poftim? Si taximetristul zice, taci, ba, am cascutza! A doua tipologie, am urcat la unu si am zis la Baneasa! Perfect! Domnu meu sa va povestesc ce-am patit acum 2 sapt de zile. Si avem al doilea taximetrist. Care turuie vrei nu vrei. A treia cea mai raspandita. Cocalari. El vorbea la telefon. Aoleo, unde mergi? Nu s-a intors. Zi ba! Dar el nu vorbeste cu tine, tot in casca. Si incepe sa-njure si sa spuna mascari la foc automat! Da, am povestit si eu ce-am retinut. Micutzu a fost bun la tipologiile taximetristilor.Super clip cu popi. Si-ncepe. Noi ii invidiem pe popi. Ai mei vroiau sa ma faca popa. Nu m-am facut popa. Era mai bine! Ai show asigurat, iti iei banu’, ai aceleasi glume de mii de ani. Preotii nu sunt stresati ca ard in iad, se ard intre ei (la gluma asta sala n-a ras!). Si Nelu a avut o ezitare si-a-nceput cu... sunt cu o femeie de 12 ani si s-a facut si un film dupa asta: "12 ani de sclavie" si eu sunt negru de suparare. Mie nevasta nu-mi pune verigheta crede ca nu prezint pericol pentru nimeni.El crede ca i se-ntampla tampenii mereu. Si el le vede. “Vad lucruri Hanul Drumetilor a organizat halloween-ul. Coboara din bmw-u ce faci, coaie? Sunt bampir?” Femeilor aveti Sfantul Graal si nu-l folositi. Daca v-ati aduna toate in jurul Casei Poporului si ati spune: o luna nu mai cadem la pat cu voi daca nu faceti autostrada. Sa vedeti cum Dragnea imediat ar pune mana pe lopatica! Buna asta cu Sfantul Graal, nu?