Cand auzim de manipulare, noi, artistii-marionetisti izbucnim in ras - interviu cu Bruno Mastan

Zozo? Da, ea e marioneta mea preferata.De ce?E foarte bine construita de Nea Vasile de la AradCe-nseamna sa-l construiesti bine pe Zozo?Gregorian scenograful de la Craiova i-a dat proportia, care face marioneta vizibila si vie. Nea Vasile de la Arad o pune bine pe fire.Ce-nseamna sa tragi sfori?Il trag de nas si e semn ca priveste. Nu, vedeti? Ne spune locul spre care priveste. Ce inseamna sa tragi de ite? Ce investesti artistic intr-o papusa. Cum devine ea expresiva. Cat din tine pui in ea. Vedeti, asta e si un avantaj al marionetistului: poti juca mai multe roluri pentru ca ai la indemana papusi, obiecte, infinite posibilitati.Zozo si lacrima lui. De ce o are pe obraz?Poate deveni trista, nu-i neaparat trista. Daca lasa capul in jos e trist. Daca se lasa pe-o parte, e un zambet in coltul gurii, o smechereala.De ce nu ati devenit actor-om mare?N-am simtit nevoia sa ma arat. E mai ofertant sa te exprimi printr-o bucata de lemn. Arati o parte din tine prin infinitele obiecte pe care le folosesti. Eu sunt eu, eu n-am multe de spus altfel decat prin marioneta. Nu-nseamna ca-i mai putin valoros teatrul de oameni mari.Manipularea?Cuvantul e folosit prost, de fapt, e manuire. E un soi de complicitate. Nu manipulare. A folosi obiectul, papusa, marioneta, a transmite ceva. Trebuie sa fie un mesaj clar. Manuim, nu manipulam. Mana si marioneta se intalnesc prin fire. Dar la fel de bine vorbim de o harfa la care cantam. Manuirea, manipularea, oricum i se spune, e o complicitate.Conspiratie?Niciun caz. Marioneta iti impune limite din punct de vedere tehnic. Depidem de artistii care ne fac marionetele. Conspiratia depinde de cat de saraca sau bogata e facuta tehnic o papusa. Sa manipulezi nu e usor, dar, privind din interiorul meseriei noastre, manipularea despre care se face atata caz, pentru noi, artistii, e de ras. Noi depindem de liberul arbitru, nu de manipulare sau conspiratie.Cum trebuie vazuta viata?Cu relaxare. Cand nu mai poti, cand vezi ca nu se rezolva ceva, nu lupta. Se va rezolva, daca trebuie sa se rezolve.Bruno Mastan este artist marionetist, doctor in filozofie şi are o experienţă de peste 20 de ani în arta spectacolelor de marionete, în terapie prin artă şi educaţie a adulţilor (3000 spectacole, 18 titluri, 52 de turnee internaţionale). Este expert UNESCO pentru patrimoniul cultural imaterial şi expert sectorial pentru cultură, artizanat şi meşteşuguri tradiţionale, creator şi promotor în ţară şi străinătate al unor spectacole de marionete sub egida UNESCO prin care se valorizează patrimonoiul cultural naţional.Artistul marionetist Bruno Mastan şi artistul plastic Lena Vieru Conta vor prezenta în Universitatea Queen Mary din Londra, intre 31 octombrie şi 5 noiembrie 2017 Bruno participa la un atelier şi o expoziţie de artă sub titlul “Dreaming with the Merchant of Venice”.AICI VIDEO Lena Vieru:Patru mari universităţi europene - Ca’Foscari din Veneţia, Warwik si Queen Mary din Londra şi Ludwig Maximilians din München impreună cu Fundaţia Giorgio Cini conduc în anii 2016-2017 un proiect excepţional în cadrul Creative Europe Culture Cooperation Projects sub titlul Shakespeare in and beyond the Ghetto: staging Europe across cultures ce se bucură deja de atenţia publicului şi mass media din Europa si Statele Unite. Atelierul şi expoziţia celor doi artişti se aşează în proiectul amintit, bazate pe dialogul istoric dintre adevărul documentat despre ghettoul veneţian de acum 500 de ani şi de percepţia actuală a acestui subiect specific. Bruno Mastan conduce atelierul său prin teatru de umbre, marionete şi proiecţii video explorând împreună cu auditoriul realitatea şi imaginarul unor visuri posibile ale celebrului personaj shakespearian Shylock, motiv de conştientizare şi interogare a propriilor paradigme şi clişee; expoziţia Lenei Vieru Conta oferă publicului atmosfera a ceea ce pare neschimbat din Neguţătorul lui Shakespeare şi Veneţia lui pînă la noi, într-o serie de picturi şi colaje – întrebări şi afirmaţii pentru un spirit multicultural contemporan. Studenţii universităţii londoneze Queen Mary şi participanţii la Simpozionul Internaţional “Multilingual/Multicultural Merchants” desfăşurat în acelaşi timp în universitate vor fi publicul acestui eveniment.Costume si muzica populara. Rituri de trecere "jucate" cu marionete.