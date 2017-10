Victor Rebengiuc este un tip inalt si Vertical. Si are minte. Mare lucru, nu? 

Era in 1986-87. “Mormantul calaretului avar”. Era unul dintre actori. Statusem la coada, vreo doua-trei ore ca sa iau bilete. Eram un pusti pe-atunci si mergeam cu gasca la teatru si eram cu foamea-n gat de a auzi “soparle”, de a auzi cuvinte impotriva lumii ce parea eterne si inghetate, a lui Ceausescu. Era unul dintre actori. Il tin minte, dar nu muream dupa Rebengiuc. Nu baga nici fitile…In nebunia trait, a spus raspicat. Sa li se dea hartie igienica ticalosilor, ca Iliescu, sa se stearga pe bot de cate prostii au spus si facut in vremea comunista. Uite, frate ce curaj si de unde venea? Dintre actori. Actorilor li se dau replici. Ori, Victor avea replica cu el! Nu citea prompterele.Abrupt ca-n MorometiiDisimulat in "Balanta":amnezic-tiranic in Medalia de onoareBai, te duce in lumea aia a lui! Te ia si te arunca-n tarana. Replica te pune "pe oua", stai si rumegi. Fmisto, Rebengiuc.Mi-era frica sa se indeparteze de curajosul om care impartea nemernicilor hartie igienica. De cate ori auzeam ca iar a rupt tacerea Rebengiuc, imi spuneam, Doamne, sa nu spuna vreo prostie! Ca-s vremurile grele. Ca banii vin, ca Basescu fascineaza, ca e charisma pentru toata tara. Dar Victor Rebengiuc nu se lasa furat de val.Eu am fost de vina! Mi-am inchipuit actorul ca “piese” si “roluri” care vin si trec. Victor Rebengiuc este inalt si Vertical. Si are minte. Mare lucru, nu?Uite-l in Profesionistii: