Festivalul National de Teatru/ Jazz in COPOU / Degete - Show la Giurgiu. Alege din Ghidul National de weekend

De dimineata pana seara, filme din viata noastra viscerala.Chestii misto tocmai la Giurgiu, dar eu zic ca merita o fuga mare „pe Dunare” pentru EXTRAVAGANZA – spectacol prezentat de Fingers Theater (Tbilisi, Georgia). Da, spectacol facut „din degete”.Iata recomadarile pentru FNT din weekend: Pe 20 si 21 octombrie la Teatrul Mic se joaca “Desteptarea primaverii” de Wedekind. Despre ce e piesa? Despre tinerii care viseaza la un paradis artificial care se opune universului adultilor, se revolta impotriva ipocriziei si a falselor valori in lipsa unor teluri mai inalte sau a unui vis spre care sa se indrepte. Autorul insa, isi caracteriza textul drept „o reflectare” luminoasa a vietii, in care am cautat sa dau fiecarei scene tot umorul ei degajat, care se putea obtine. Tot pe 20 – 21 octombrie la Green Hours vedeti spectacolul “Inaintea erei noastre”. Suntem „Inaintea Erei Noastre” de (prea) multe ori si totul porneşte de la educatie. Pentru ca ce comedie mai mare si mai amara decat scoala noastra cea de toate zilele?! Cateva scene din viata unora care traiesc in alte timpuri, perfect valabile si astazi. Cateva scene cu copii, sisteme si electricitate, despre cum rasu’ salveaza plansu’. Sau era invers… Programul complet, aici:De vazut:Thriller din 2016. Coreea anilor ’20, cand aceasta se afla sub ocupatie japoneza. Lee Jung-chool, capitan coreean in fortele de politie japoneze, primeste misiunea de a elimina membrii miscarii de rezistenta care lupta pentru independenta Coreei.Filmul din 2014 prezinta o confruntare intre nobililime si o banda de neleguiti care lupta impotriva nedreptatilor si coruptiei.Tu cum te imbraci? Are vreun sens ce pui pe tine? Zicem de semnificatia filosofica a hainelor tale. Daca habar n-ai ce toala sa porti, mergi la Romanian Fashion Philosophy. Event-ul despre filosofia fashion-ului aduce sub acelasi acoperis fotomodele, performeri, fotografi si designeri. Intreaba-i pe ei ce toala e bine sa porti cu ce se imbraca un filosof al modei. Te imbraci, ergo esti om.Copiii cu statut de solicitant de azil si refugiat din Afganistan, Irak, Siria, Iran si Cuba care stau in Centrul de Primire si Cazare a Solicitantilor de Azil din Bucuresti au nevoie urgenta de incaltaminte si imbracaminte de toamna-iarna. Lista cu copiii din centru si cu detaliile despre ei o gasiti pe pagina de Facebook a evenimentului. Scrie organizatorilor intr-un mesaj privat pe care copil poti sa il ajuti cu ghete, pulovere, pantaloni, geci (suplimentar alte haine) si ei te astepta la sediu sa le lasi.Au venit studentii in oras, vremea ii starneste sa improvizeze pe jazz, in aer pluteste o aroma de inceput care face Iasiul vital in fiecare toamna. Miercuri au nivelul energiei la maxim alaturi de cei care isi aduc instrumentul muzical sau isi pregatesc vocea si: Razvan Trifan [ saxofon alto ], Catalin Hutanu [ pian ], John Mantucci [ bass ], Lucian Rusu [ tobe ].Salonul de Carte Bookfest se intoarce pentru a treia oara la Brasov. Cartile va asteapta in Aula Universitatii Transilvania.”Evanghelia dupa Matei” prezinta o colectie de 31 de litografii originale editate de Käthe Vogt Verlag la Berlin in anul 1960. Otto Dix, (1891 Gera – 1969 Singen) este unul dintre cei mai de seama reprezentanti ai expresionismului german. Otto Dix a fost fondatorul si liderul miscarii artistice pseudo-expresionista ”Neue Objektivität” (Obiectivitatea noua) in care se incadreaza lucrari ce alatura motivelor realiste o critica sociala cinica cu tenta caricaturala. In pofida statutului sau de ateu auto-declarat, Otto Dix s-a aplecat intens asupra temelor biblice. A considerat Biblia ca fiind o ”carte de istorie minunata” ce trebuie citita cuvant cu cuvant si tratata cu seriozitate.Mihai Iordache (saxofonist de jazz si funk) pune muzica la bistro. Lasa saxofonul acasa sa se odihneasca. Vine, in schimb, cu bagajul sau de muzician si te conduce intr-o seara de muzica pe care o asculta el pentru buna dispozitie, cat sa ne ajunga pentru o seara de funk-jazz party. The O'Jays, The Commodores, Parliament Funkadelic, Betty Davis, Mandrill, Kool And The Gang, Earth, Wind & Fire, Maceo Parker, James Brown, Fatback Band, Curtis Mayfield, Charles Wright, James Brown s.a.m.d.Niste baieti se aliniaze in fata platanelor, sa dea ton si semiton unei seri muzicale cu iz boem. Uite ce va transmit pasionatii de vinyl-uri: “Intrarea este libera indiferent ca vii imbratisat, imperecheat, incrucisat sau alb (ca versurile dintr-o poezie), insa cu zambetul la tine.”Muzica trista este mai mult decat un gen muzica. Dj Vespasian & Pelehamyau va fac seara melancolica & ironica.Cica Dumnezeu e un DJ din discoteca. Asa umbla vorba vineri seara. Tu doar alege-ti outfitul si prietenii "de haos", la bar gasesti reteta de shoturi, playlistul de party si intensitatea luminii.La Liceul Waldorf Timisoara, de la ora 17.30, e o serie de conferinte despre simturile umane.Concert cu muzica underground. Canta Inspirescu, Caia si Ciubuc.Party cu techno, kitch si sclipici. Dupa miezul noptii, tombola. La after-party, numai slagare de San Remo si Cerbul de Aur.Nu cu mult timp in urma, Gradina Istorica era doar o idee indrazneata si o schita cu poveste. Odata primit votul de incredere pentru proiect si acordul de a-l derula, peisajul din spatele serelor de la Gradina Botanica a inceput sa se schimbe semnificativ de la o zi la alta. Ceea ce la inceput parea a fi un desis de nepatruns, este azi platforma gazda pentru viitoarea Gradina Istorica. Gradina Istorica se gaseste in cadrul Gradinii Botanice ”D.Brandza” din Bucuresti din Soseaua Cotroceni 32, in spatele serelor vechi.Omul cu sobolani preia Controlul! Turneul OCS 2.0 face o scurta oprire pe scena, dupa un sir lung de cantari prin care artistii au dorit sa isi sarbatoreasca aniversarea a 20 de ani de cariera, alaturi de fanii din intreaga tara. Infiintata in 1997, trupa avea sa devina emblema unei generatii nonconformiste si sa schiteze primele directii ale scenei alternative romanesti alaturi de alti cativa pioneri ai curentului muzical alternativ, care se detasa vehement de conceptul autohton de muzica rock de la acea vreme.Esti pe Instagram? Faci poze prin oras? Explorezi strazi si cladiri? N-ai cum sa ratezi Instameet-ul de toamna. Noi credeam ca userii de Instagram sunt obsedati de interfata aplicatiei, cand colo: se vad fata-n fata. Cool.

21 octombrie LOWENDAL: EMIGRAREA SI INTEGRAREA UNUI BARON ARTIST - Vezi interviul Haute Culture luat nepoatei baronului. De Haute Culture aici:este o expozitie multimedia dedicata perioadei discotecilor comuniste. Expozitia contine atat exponate reale din anii '70 - '80, precum si fragmente din atmosfera care le insotea, folosind mijloace vizuale diverse: muzica, proiectii video, fotografii, decor, obiecte de recuzita, tiparituri, interviuri.Eveniment de lifestyle si fashion in Romania. Se promoveaza o cultura a inspiratiei, creativitatii si colaborarii, prezentand exclusiv designeri si branduri autohtone (haine si accesorii de autor, obiecte de design interior si produse organice) unei comunitati de oameni deschisi catre original, consumatori de design romanesc, high fashion si luxury brands.

22 octombrie IRVINE WELSH LA BUCURESTI - HAUTE CULTURE ii va lua interviu luni, fii pe faza!Scriitorul Irvine Welsh, autorul bestsellerului Trainspotting, se va afla in Romania in perioada 21-28 octombrie 2017. Irvine Welsh s-a nascut in 1958, in Leith, o suburbie a orasului Edinburgh. A renuntat la scoala la varsta de 16 ani, a participat la miscarea punk din anii ’70, a schimbat mai multe slujbe si a cantat in cateva trupe rock. In 1993, odata cu publicarea romanului Trainspotting, se impune ca unul dintre cei mai de succes autori scotieni. Inca inainte de realizarea filmului cu acelasi nume (in 1996), cartea fusese reeditata deja de paisprezece ori. I-au urmat Acid House, Jeg, Porno, Daca ti-a placut scoala, munca o sa-ti placa si mai mult, Varza reincalzita, Davaistii, Viata sexuala a gemenelor siameze, toate aparute la Editura Polirom in numeroase editii. Cel mai recent volum al autorului aparut in limba romana este T2 Trainspotting (publicat initial cu titlul Porno si ecranizat anul acesta, in regia lui Danny Boyle), traducere din limba engleza si note de Andra Matzal, continuarea celebrului Trainspotting, a carui ecranizare a devenit unul dintre filmele-cult ale anilor ’90. INTERVIU BBC cu WelshVezi si Trainspotting: