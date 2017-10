​To Steal Steelborn. Despre disparitia instrumentelor #corporaterock 

Incepe Repetitia! Am fost aseara in sala de repetitii Steelborn. Si am intrebat si am intrebat. Chitarile cu care s-a cantat la Bon Jovi lipseau.De trup de apa. Singurul nostru album.Prietenie. Oameni carora le place sa fie impreuna si sa “faca zgomot”.Nu ne place la sala, nici la Maraton. Noua ne place in sala asta de 20 de metri.Increngatura de sunete, care sa pice la fix. Ce credem noi ca aduce multumire sufleteascaEliberam din lucrurile adunate peste saptamana. Si poate de aia muzica noastra e considerata ceva mai agresiva. Eliberam nimicurile zilnice. Noi suntem etichetati #corporaterock. Da, noi lucram in zona corporatista. Da, fiecare aduna procedurile de peste zi. Le eliberam aici.Pozitia perverteste foarte mult. Regula: nu uita ca lucrezi cu procedura, dar vorbesti cu omul.In acest cuibusor de nebunii, la inceputul anului, Robert m-a sunat la sapte jumatate dimineata. Bai, Toadere, ne-au spart sala si ne-au furat TOT! Chitarile? Luat! Bass-ul? Furat! Mixer, clapa? Furat! Furat! Lui Catalin nu i-au furat nimic!Oftica! Frustrare! Sunt obiecte pentru care am muncit! Nu erau foloase necuvenite! Sper sa nu se bucure de ele! Aveam amintirile noastre! Erau parte din familia noastra!Repetitii! Nervi! Nu ne asteptam sa se intample asa ceva! Am cantat in fata a mii de oameni. A fost o ruptura! A fost alt mod de a vedea lucrurile. Era prima mea! A fost cadoul alor mei cand am intrat la facultate. Ne-au invadat spatiul. Si-au bagat nasul.Am fost suparat ca mi-au furat jucaria. Mi-a furat bass-ul, cumparat din Suedia. Transferuri bancare, prieteni care m-au ajutat… S-a auzit ca aici sunt niste sali de repetitie. S-au spart si alte boxe de repetitie, dar pe noi ne-au ars cel mai tare. S-au luat amprente. Am asteptat sa apara la vanzare. Mica e industria asta.Chitara furat era castigata de mine. Era locul intai la un concurs! Am tras ca nebunu’ atunci.Am fost in Targ la Vitan si ne-am rugat sa gasim si am gasit un… nai.Politia ne-a invadat, a facut acte. Instrumentele s-au ivit pe net, au fost oferite unui prieten. Ne-am dus la Politie, am spus despre intamplare. Am lasat poze, omul care le-a oferit prietenului nostrum. Am crezut ca politia va incepe confruntarea. N-a fost asa! Politistul a intrat in concediu. Stii cum este, instrumentele astea se pot volatiza oricand, se pot vopsi, se poate face orice cu ele. Nu stiu de ce e asa greu in Politie. Noi asteptam si astazi. Le putem recunoaste dintr-o mie. Dar nimeni nu vrea sa ne ia in considerare. Razvan: Avem si acum pozele cu ele. Si le privim. Si vedem cum arata in casa altuia.În 2011, 10 iulie. Am cantat cu ele inainte de Bon Jovi. La ora 7,20.Breasla ne-a sarit in ajutor. Se spune ca ne invidiem. A fost o chestie nemaipomenita. Am avut a doua zi, dupa furt, concert. Ne-au sarit in ajutor! Un fost coleg de formative mi-a dat chitara lui.Da, mi s-au oferit preturi in sensul asta. Dar ne-am spus. Raspundem cu rau unui rau? Cine suntem noi?NOTA: Politia Capitalei arata ca ancheta este in desfasurare si nu furnizeaza nicio informatie in cazul Steelborn.