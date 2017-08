Îmbaiat/dusat sau nespalat. Despre greci, români, Kardasian, Hitchcock și Cristi Puiu. O istorie estivala buna de pus pe-un tricou curat. 

Precizare: cititi doar istoria dușului, adică a apei. O istorie a săpunului, în curand. Pe Haute Culture.Dușul romanesc. De secolul XXIDoar jumatate dintre romani fac dus sau baie zilnic sau aproape zilnic, se arata intr-un studiu al Departamentului pentru Strategii Guvernamentale din 2011. Motive? Absenta unei culturi a igienei personale, un numar redus de locuinte dotate cu toaleta si duș. Oricum, în 2017, e o utopie sa vezi o Romanie conectata integral la duș și canalizare. Si Haute Culture va vorbeste de duș și-n conștiinta de cauza. Am fugit in vara asta, in Romania cu teatrul Frilensar. În Ivancauți e ca-n multe alte zone rurale. Nu este apă curentă și canalizare pentru că:1. statistica omoara dușul. Traiesc aici un număr mult prea mic de locuitori pentru fonduri europene, iar politicienii romani promit si uita.In 1901 dr. I. Felix publica "Istoria igienei in Romania in secolul al XIX-lea şi starea ei la inceputul secolului al XX-lea". Concluzia medicului e ca bolile fac ravagii pentru ca “ignoranta”, “necuratenia” si “locuinta lipsita de aer si lumina” creeaza un mediu favorabil pentru virusuri. Romanul, zice I. Felix, nu vrea sa se curete, crede ca “boala vine de la Dumnezeu”. Dupa 1880, febra tifoida face ravagii in Romania, iar autoritaţile susţin acţiunile de "indepartarea a excrementelor din locuinţe şi vecinatatea lor" dar şi construcţia latrinelor şi a canalizarii in oraşe.In lumea civilizata, dușul nu mai e demult nicio problema. Cui ii trece prin cap, la Paris sau Washington, sa umble nedușat cu metroul? De aceea, vorbim de Kim Kardashian. Ea si-a facut un Selfie in dus. Kim e nuda. Poza e pe Instagram. Invidie pentru talia-viespe si forme voluptoase. Dar trebuie s-o spunem: Kardashian s-a pozat cu telefonul sub duș pentru că e ceva "la mintea cocoșului". In secolul XXI, nudul si dușul nu-s tabu. Dușul numai este strict pentru igiena corporala, este Like, Hate, Adore. Greu de aflat cand a simtit omul ca-i bine sa fie curat. Dar, probabil, a descoperit ca poate fi diferit, daca intra sub apa, in rau, sub cascada, sta in ploaie. Egiptenii, de exemplu, arata ca imbaierea (in baie decupata in lemn-copaie) ii arata mai curati in fata Zeului preferat. Si trupul, viu sau mort, este ingrijit si imbalsamat in varii miesme.Grecii preferau mai mult imbaiatul. Si s-au apropiat de invenția dușului, facand apei drum prin apeducte & sisteme de canalizare. Imbaiatul era ritual. In “luterion”. Un bazin pus pe un piedestal. Grecul sarac facea baie la comun. Grecul cu bani avea baie proprie. Cada era de forma unui vas mare de marmura unde grecii se spalau in picioare.Hippocrat poate fi numit inventator al conceptului de duș, prin lozinca: e mai benefica baia in picioare decat tolanit. Baia cu apa calda era o randuiala “feminina”. Si al dușului scoțian. Barbatul grec sanatos se spala cu apa rece.Romanii au constientizat ca pestilenta isca maladiile. Asa ca au continuat trend-ul imbaierii: baia publica devine un spectacol erotic sau un “social club”. Cea mai mare baie publica romana este construita de imparatul Diocletian, unde incapeau 6.000 de oameni. Baia publica romana era compusa din trei incaperi: un “frigidarium” (camera rece), un “tepidarium” (camera calda) & un “caldarium” (camera fierbinte). De obicei, ritualul se termina cu o baie intr-o piscina rece. Se ungea cu ulei de masline pe care-l indepartau de pe trup cu “strigilul” (un instrument de tip raclor cu care se razuia murdaria de pe piele in timpul intrecerilor sportive sau in timpul baii). Filosoful Seneca stramba din nas la cultul romanilor pentru baie. Moralistul indemana populatia sa suduie dupa o zi de munca grea, nu sa se infasoare in vaporii din “terme”. Clevetitorii spun ca imparatii Tiberiu si Caligula se lafaiau la baie cat era ziua de lunga.Ciuma si holera apar din cauza mizeriei, a lipsei de igiena. A trupului, a casei, a străzilor. Biserica Catolica vedea altfel: epidemiile - pedeapsa divina. Sacerdotul catolic numea “termele” (baile publice) marsave “catedrale ale carnii”. Se refera, desigur, la bacanalele romanilor. Omul medieval se temea de apa, ca de Iad, asa cum si diavolul se teme de tamaie.Dar dupa ce o treime din populatia Europei a fost nimicita de ciuma in secolul al XIV-lea, curatenia trupului a devenit populara. Apa se lua de la izvor. Apa murdara (latura) o foloseau pentru a curata toaletele, care se afla intr-o camera separata. Calugarii aveau si lavabou, unde isi spalau mainile inainte de mese.Mahomed insusi i-ar fi indemnat pe musulmani sa se spele. Nu se spalau in privat. Arabii aveau bazine mari unde se imbaiau in apa incalzita. Ce zic barfele colosale & miturile? Atunci cand arabii au cucerit Alexandria, in 642, ar fi incalzit baile romane din oras vreme de sase luni cu papirusuri si pergamente din biblioteca Ptolomeica. Erezie.Ii zicea “bania”. E consemnata pentru prima dat intr-o cronica din 1113. Documentul povesteste pataniile apostolului Andrei in timpul peregrinarilor misionare. Se spune ca a descoperit cutuma imbaiatului la popoarele slave de peste Volga: “„Acesti slavi se imbaiaza in mari cazi de lemn, in care intra toti dezbracati si incep a se biciui, pe spate, cu legaturi de urzici, atat de rau ca ai zice ca n-o sa mai scape cu viata. Apoi se arunca in apa rece si isi revin, dar baia asta unui strain i se pare nu un lucru placut, ci o tortura”. Giovanni Casanova se da mare dupa o calatorie la Moscova: curtezanul ar fi petrecut o noapte de dragoste cu o rusoaica chiar in “bania”. Din Renastere pana la Revolutia Franceza omul era cam puchinos. In secolele XVII – XVIII suveranii epocii se spilcuiau cu pudra si purtau peruci roccoco. Henric al XVIII-lea avea baie la Hampton Court Palace. Despre Ludovic XIV se spune ca nu binevoia sa se spele. Avea un prosop. Il inmuia in apa de trandafiri. Stergea doar fata & mainile. Necuratenia lui Ludovic e mitica: barfa spune ca nu s-a spalat decat de doua ori in viata. Metresa lui, Pompadour, ar fi fost la fel de rapanoasa. Anecdota: se scarpina de paduchii de sub peruca cu o bagheta din aur cu terminatii care se asemuiau unor gheare, cat sa-i treaca senzatia de mancarime.Familiile middle-class incep sa aiba bai proprii. Se trage apoi apa curenta in locuinte. Se produce energie electrica. Apare incalzirea centrala. La constructia caselor se prevede dotare cu sala de baie. In secolul al XIX-lea, pasta de dinti era vanduta in borcane pana in 1892, cand Washington Sheffield a inventat tubul de pasta de dinti pliabil. Intre timp, in 1888, a fost inventat primul deodorant modern. A fost numit “Mum” (Mama). Primele aparate de barbierit pentru barbati au fost vandute in 1901. Femeile au inceput sa se rada sub brat in jur de 1910. Prima lama de ras pentru femei a fost introdusa in 1915. Și dușul apare acum, normal. Primul dus tine de industrializare si urbanizare. Eficienta&curatenie. Dumnezeu este Patronul. Si-si vrea angajatii curati. Dușul de secol 20 folosea descoperiri din secol 18-19. Dușul psihanalitic și criminal: Psycho de HitchcockA, si sa nu uitam si romanii au scene la duș.din “Cel mai iubit dintre pământeni”, pentru curioși, aici, minutul 47:47:este „Ba, va arat tot”. Viorel se decide sa ucida sub dus. Vezi in filmul “Aurora” lui Cristi Puiu: