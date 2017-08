Aleluia si lavabila de la Episcopie. Termopan si dacopati de la Consiliu Judetean. Patrimoniul Judetului Hunedoara. Superrelativele Romaniei

Cine-i de vina? Consiliile Judetene, Ministerul Culturii, Ministerul Turismului, NOI, tu si Eu.

Nu-i asa ca mergi in weekend prin aceste locuri? Ia aminte la:

Nationalismul

Peste discipoli de-ai lui Giotto s-a dat o lavabila. Sarmisegetuza e aparata cu o bata de un Brilinsky. Dacopati in sutana sau in civil iti spun erezii despre lumea contemporana, inventand povesti despre Decebal, Burebista si alti eroi de care nici dacii reinviati n-au auzit.cand economia, conform statisticii BNR, mergea in 2012 mai rau ca-n 2008, iar in 2008, erau "pe supravietuire" sub 40%, cati nu erau someri, va dati seama ca mitologii, servilisme de partid si incompetenti asalteaza locul.Esti atent la denumiri? Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, Direcţia Judeţeană de Cultură, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Episcopia Devei şi Hunedoarei. In toate aceste institutii sunt oameni. In spatele acestora sunt contribuabili, Noi.Privim totul ca-n vacanta, dar situatiile inventariate se pedepsesc conform legii Patrimoniului cu amenzi si inchisoare.1. Placare cu gresie peste icoane de peste 600-700 ani2. Beton peste podele/pământ3. Termopan si izolari ieftine4. Refaceri de biserici fara baza stiintifica/legala5. Acoperisuri inadecvate care hranesc mucegaiul ca pe-un rege6. Ingroparea frescelor cu lavabila7. Ignorarea ruinelor/ingroparea unor biserici, cu valoare de patrimoniu8. Detalii arhitectonice din vechi cetăți/biserici se sting bătute de ploi, ninsoare, și la cheremul hotilor/colectionarilor 9. Tolerarea de catre autoritati a comertului cu obiecte din cetatile dacice/bisericile medievale. Constituirea chiar de “colectii private” folosind obiecte de patrimoniu.10. Angajarea de personal necalificat in pozitii decizionale si de competenta istorica. Ghidaje turistice dacopate. Adrian Andrei Rus&semnatarii unei petitii online arata in detaliu aceste erori grave. Se da cu Doamne Ajuta! Si cu multul respect pentru istoria romanilor. Dar, sa fim seriosi, cu un rigips si-o lavabila e si mai bine, nu? Atata timp cat Episcopia si Consiliul Judetean dau si banul.Bârsău biserica - sec.15Cârneşti urme ale drumului romanCoroieşti - biserica secol 16Galati-Biserica de lemn - secolul 18, sit arheologic romanLesnic - biserica secol 14Malaiesti - donjon de secol 14Nalati-biserica&castel de secol 18Nucsoara - biserica secol 13