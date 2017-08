My Sixties: Cetatea Fagarasului cu prietenul Radu Anton Roman. De la Mondo Cane la Bossa Nova. Music&Movies​

cu “Lumea Tacerii”, un film cu niste imagini nemaivazute pana atunci (pe vremea aceea nu exista televiziune in culori), posibile datorita tehnicilor de filmare subacvatica puse la punct dePentru Radu a devenit un adevaratPatruzeci de ani mai tarziu,, in una din utimele sale expeditii. Dupa Lumea Tacerii, un alt documentar artistic extraordinar,avea oricum o faima a cruzimii, fiind vestita pentru imbratisarea mortala a Fecioarei de Fier. Dar astea erau istorie, intre timp lucrurile se schimbasera. Acum vara, aveam de ales intre Oltul inrosit de reziduurile de la Colorom Codlea si raul Berivoi, mirosind a fenolul din combinatul pe care il traversa.De cum vremea se incalzea, se deschidea sezonul pePe o alee care se intinde de-alungul a doua din laturile pietii din centrul Fagarasului, vreo 200 m in total, in fiecare seara, timp de aproape trei ceasuri, cateva sute de oameni defilau in doua sensuri,si tot atatia in sens contrar. Puteai astfel, intr-o tura completa, sa-i vezi pe toti, cine mai e cu cine, cine e nou venit si. Se pare ca in majoritatea oraselor transilvane exista un Corso, nu am reusit sa aflu cand si cum au aparut.Corso-ul era locul unde puteai afla tot ce se petrecea in oras; care si-a mai luat o Java sau un MeZeu, ca de automobile particulare nu putea fi vorba, erau vreo doua-trei in tot orasul; cine si ce a mai prins in Olt, un somn care nu incapea in caruta sau o duzina de cleni de o juma de chil; unde si ce s-a mai bagat, salam italian in combinat sauDespre politica nu prea aveai ce discuta,. Unii se opreau la cofetaria(nu-i deloc o exagerare, aminteste de ea si Nicu Steinhard in Jurnalul fericirii). Cofetaria fusese nationalizata, chiar si asa, imi aduc si acum aminte de niste savarine cum nu am mai mancat de atunci. Pe la zece seara, forfota de pe Corso inceta, tinerii care vroiau intimitate se retrageau pe promenada din jurul cetatii, mai slab luminata si cu banci, adultii poposeau lafunctioneaza o sala de fitness, pe Cinema Negoiu este pus un lacat, iar Corso-ul a devenit pe jumatate parcare, pe cealalta jumatate au aparut terase, ceea ce nu-i cel mai rau lucru.l-am vazut pentru prima oara pe. Canta si dansa, in stilu-i caracteristic, un rock and roll intitulatAdevarul este ca piesa nu are nici o legatura cu bossa nova, care a fost de fapt oBossa nova derivadar are un ritm mai lent, fiind o muzica mai mult de ascultat decat de dansat. “The girl from Ipanema”, interpretata de Astrud Gilberto, ajunge No.1 in SUA, ceva neobisnuit pentru topurile dominate la vremea aceea de interpreti americani si britanici. In versiunea pe care v-o prezint, alaturi de Astrud Gilberto si sotul ei, Joao Gilberto, apare si saxofonistul american Stan Getz.The Girl from Ipanema" Astrud Gilberto, João Gilberto and Stan Getz 1964Este o prima fuziune dintre, mai precis dintre bossa nova si noul jazz cool, care se raspandea pe coasta de vest a SUA. Daca il asculti pe Chet Beker, este greu de spus cine pe cine a influentat mai mult.Dupa cum nici asemanarile cunu sunt cu totul intamplatoare, ce-i drept doar in structura armonica si mai putin in cea ritmica.Bossa nova a reprezentat un moment important pentru muzica anilor 60 si continua sa faca parte din repertoriul unor interpreti valorosi. Compozitorul francez de muzica de film,a fost un mare iubitor al genului bossa nova, in compozitiile sale se simte puternic influenta acestuia.ALTE EPISOADE DIN My Sixties - Triganele si tara lor